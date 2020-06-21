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نقدم لكم فيديو أهداف مباراة تشيلسي وأستون فيلا فى الدوري الانجليزي، ضمن مباريات اليوم الاحد 21-6-2020، فى إطار منافسات الجولة الـ30 من البريميرليج.
تُنقل المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس الرياضية (1،2)، ويقوم بالتعليق عليها المعلق الرياضي التونسي “عصام الشوالي”، كما تُنقل على قنوات (Sky Sport 1 Germany)، (Canal + Sport France HD)، (BT Sport 1 HD)، (RMC Sport 1)، (Sky Sport Football).
وتنطلق مباراة تشيلسي واستون فيلا فى تمام الساعة 17:15 بتوقيت مصر، 18:15 بتوقيت مكة المكرمة، 15:15 بتوقيت جرينتش، على ملعب “فيلا بارك”.
ويعود آخر لقاء بين تشيلسي واستون فيلا الى يوم 4-12-2019، لحساب الجولة 15 من البريميرليج، والذي شهد فوز البلوز بنتيجة 2-1، فى المباراة التي اقيمت على ملعب “ستامفورد بريدج” بلندن، سجل لتشيلسي (تامي ابراهام، ماسون مونت)، وسجل هدف استون فيلا النجم المصري (محمود حسن تريزيجيه).
إليكم تشكيل الفريقين..
تشكيل اصحاب الملعب “استون فيلا”: فى حراسة المرمى (نيلاند)، وفى خط الدفاع (كونسا – هاوسى – مينجز – تارجت)، وفى خط الوسط (ماجين – دوجلاس لويز – هوريهان)، ويقود خط الهجوم (ديفيز – جريليش – أنور الغازى).
ويتواجد الدوليان المصريان أحمد المحمدى ومحمود حسن تريزيجيه على مقاعد بدلاء أستون فيلا فى لقاء اليوم.
تشكيل الزوار “تشيلسي”: فى حراسة المرمي (كيبا)، خط الدفاع (أزبيلكويتا – روديجر – كريستينسين – ألونسو)، وفى خط الوسط (كانتى – كوفاسيتش – لوفتوس-تشيك)، ويقود هجوم البلوز (ماونت – جيرو – ويليان).
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