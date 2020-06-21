نقدم لكم فيديو أهداف مباراة تشيلسي وأستون فيلا فى الدوري الانجليزي، ضمن مباريات اليوم الاحد 21-6-2020، فى إطار منافسات الجولة الـ30 من البريميرليج.

تُنقل المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس الرياضية (1،2)، ويقوم بالتعليق عليها المعلق الرياضي التونسي “عصام الشوالي”، كما تُنقل على قنوات (Sky Sport 1 Germany)، (Canal + Sport France HD)، (BT Sport 1 HD)، (RMC Sport 1)، (Sky Sport Football).

وتنطلق مباراة تشيلسي واستون فيلا فى تمام الساعة 17:15 بتوقيت مصر، 18:15 بتوقيت مكة المكرمة، 15:15 بتوقيت جرينتش، على ملعب “فيلا بارك”.

ويعود آخر لقاء بين تشيلسي واستون فيلا الى يوم 4-12-2019، لحساب الجولة 15 من البريميرليج، والذي شهد فوز البلوز بنتيجة 2-1، فى المباراة التي اقيمت على ملعب “ستامفورد بريدج” بلندن، سجل لتشيلسي (تامي ابراهام، ماسون مونت)، وسجل هدف استون فيلا النجم المصري (محمود حسن تريزيجيه).

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إليكم تشكيل الفريقين..

تشكيل اصحاب الملعب “استون فيلا”: فى حراسة المرمى (نيلاند)، وفى خط الدفاع (كونسا – هاوسى – مينجز – تارجت)، وفى خط الوسط (ماجين – دوجلاس لويز – هوريهان)، ويقود خط الهجوم (ديفيز – جريليش – أنور الغازى).

ويتواجد الدوليان المصريان أحمد المحمدى ومحمود حسن تريزيجيه على مقاعد بدلاء أستون فيلا فى لقاء اليوم.

تشكيل الزوار “تشيلسي”: فى حراسة المرمي (كيبا)، خط الدفاع (أزبيلكويتا – روديجر – كريستينسين – ألونسو)، وفى خط الوسط (كانتى – كوفاسيتش – لوفتوس-تشيك)، ويقود هجوم البلوز (ماونت – جيرو – ويليان).

قم بتحديث الصفحة مع انطلاق المباراة..

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