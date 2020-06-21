بث مباشر | شاهد ليفربول وايفرتون في الدوري الانجليزي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر فيديو لمباراة “ليفربول وايفرتون” في أهم مباريات اليوم الاحد 21-6-2020 بالجولة الـ 30، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

تنقل مباراة “ليفربول وايفرتون” على قناة بي إن سبورتس 1 و2، بصوت المعلق التونسي “رؤوف خليف”، كما تنقل على قناة سكاي سبورتس الألمانية، وقناة بي تي سبورت 1.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش، 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية، على ملعب “جوديسون بارك” بمدينة ليفربول.

يتربع “ليفربول” على عرش صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة، بفارق شاسع من النقاط بينه وبين اقرب منافسيه “مانشستر سيتي” وصل إلى 22 نقطة، وبفارق 28 نقطة عن صاحب المركز الثالث “ليستر سيتي”.

ويقبع “إيفرتون” في المركز الـ12 في جدول ترتيب البريمرليج برصيد 37 نقطة متقدمًا عن أولى مراكز الهبوط الذي يحتلها “بورنموث” بعشر نقاط واضحة، وبفارق نقطتين عن اصحاب المركز العاشر والحادي عشر “بيرنلي وكريستال بالاس” على الترتيب.

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