بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون في الدوري الانجليزي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “ليفربول وايفرتون” في أهم مباريات اليوم الاحد 21-6-2020 بالجولة الـ 30، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

تنقل مباراة “ليفربول وايفرتون” على قناة بي إن سبورتس 1 و2، بصوت المعلق التونسي “رؤوف خليف”، كما تنقل على قناة سكاي سبورتس الألمانية، وقناة بي تي سبورت 1.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش، 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية، على ملعب “جوديسون بارك” بمدينة ليفربول.

يتربع “ليفربول” على عرش صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة، بفارق شاسع من النقاط بينه وبين اقرب منافسيه “مانشستر سيتي” وصل إلى 22 نقطة، وبفارق 28 نقطة عن صاحب المركز الثالث “ليستر سيتي”.

ويقبع “إيفرتون” في المركز الـ12 في جدول ترتيب البريمرليج برصيد 37 نقطة متقدمًا عن أولى مراكز الهبوط الذي يحتلها “بورنموث” بعشر نقاط واضحة، وبفارق نقطتين عن اصحاب المركز العاشر والحادي عشر “بيرنلي وكريستال بالاس” على الترتيب.

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اخر 10 مباريات خاضها الفريقين في بطولة الدوري الإنجليزي، انتصر “ليفربول” في تسع مباريات وتلقى الخسارة الوحيدة له هذا الموسم علي يد “واتفورد” في الجولة قبل الماضية، بينما فاز “ايفرتون” في 4 لقاءات فقط، وتعادل في 3، وخسر مثلهما.

يذكر ان اخر مواجهة بين “ليفربول وايفرتون ” انتهت بفوزًا كاسحًا للريدز بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب “آنفيلد” يوم 4 ديسمبر 2019.

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ليفربول 0-0 ايفرتون

ملعب جوديسون بارك (ليفربول)

الدوري الإنجليزي – الجولة الـ 30

تبدأ في الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش

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