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نتيجة مباراة ليفربول وإيفرتون فى الدوري الانجليزي

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سامي مصطفى 0 تبليغ

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يستضيف ملعب “جوديسون بارك” قمة الجولة الـ30 من مسابقة الممتاز، بين  وغريمه التقليدي إيفرتون فى ديربي الميرسيسايد، ضمن مباريات اليوم الاحد 21-6-2020.

تنقل مباراة “ليفربول وايفرتون” على قناة بي إن سبورتس 1 و2، بصوت المعلق التونسي “رؤوف خليف”، كما تنقل على قناة سكاي سبورتس الألمانية، وقناة بي تي سبورت 1.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش، 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت ، على ملعب “جوديسون بارك” بمدينة ليفربول.

ويتربع “ليفربول” على عرش صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة، بفارق شاسع من النقاط بينه وبين اقرب منافسيه “مانشستر سيتي” وصل إلى 22 نقطة، وبفارق 28 نقطة عن صاحب المركز الثالث “ليستر سيتي”.

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ويقبع “إيفرتون” في المركز الـ12 في جدول ترتيب البريمرليج برصيد 37 نقطة متقدمًا عن أولى مراكز الهبوط الذي يحتلها “بورنموث” بعشر نقاط واضحة، وبفارق نقطتين عن اصحاب المركز العاشر والحادي عشر “بيرنلي وكريستال بالاس” على الترتيب.

اخر 10 مباريات خاضها الفريقين في بطولة الدوري الإنجليزي، انتصر “ليفربول” في تسع مباريات وتلقى الخسارة الوحيدة له هذا الموسم علي يد “واتفورد” في الجولة قبل الماضية، بينما فاز “ايفرتون” في 4 لقاءات فقط، وتعادل في 3، وخسر مثلهما.

يذكر ان اخر مواجهة بين “ليفربول وايفرتون ” انتهت بفوزًا كاسحًا للريدز بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب “آنفيلد روود ” يوم 4 ديسمبر 2019.

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