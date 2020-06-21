شوبير يرد على تجاوزات مرتضى منصور

رد حارس مرمى الأهلي السابق أحمد شوبير، على تجاوزات رئيس الزمالك مرتضى منصور في حقه، باللجوء إلى القضاء.

وأعلن مقدم البرامج أحمد شوبير، تقدمه ببلاغ للنائب العام ضد رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، بعد تعديه عليه بالسب والقذف.

ووجه مرتضى منصور اهانات بالغة إلى أحمد شوبير عبر قناة نادي الزمالك بسبب رغبته في استئناف بطولة الدوري المصري الممتاز، واتهمه بمجاملة الأهلي ورئيسه محمود الخطيب بسبب تواجد ابنه مصطفى شوبير مع فريقه السابق.

وكتب نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق أحمد شوبير، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا: “الصمت حيال التجاوز في الحق والعرض جريمة .. وبما إننا في دولة قانون تعلي كافة مؤسساتها ميزان العدل والعدالة فإنني أسلك الطرق القانونية والشرعية للحصول على حقي الذي لا أشك لحظة في كونه آت لا محالة ممن تجاوز كل الحدود وخاض فيما لا حق له ولا لغيره فيه سباً وقذفاً وتطاولاً”.

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وتابع: “أخذت قرار المواجهة بالقانون والأخلاق والقيم التي تعودنا عليها في بيوتنا وبلدنا الغالي مصر.. وعلى الله قصد السبيل”.

وأكد أحمد شوبير في تصريحات سابقة أنه لا يطالب باستئناف الدوري من أجل مصلحة الأهلي، بل لمصلحة الكرة المصرية.

ويرفض رئيس الزمالك مرتضى منصور استكمال بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي مطالبا بإلغائه خوفا من اصابة اللاعبين بـ”فيروس كورونا“.

وأعلن وزير الرياضة أشرف صبحي منذ أيام استئناف النشاط الرياضي في مصر بدء من يوم 25 يوليو المقبل.

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