يحل فريق تشيلسي ضيفاً ثقيلاً على فريق أستون فيلا، ضمن مباريات اليوم الاحد 21-6-2020، فى إطار منافسات الجولة الـ30 من مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز.

تُنقل المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس الرياضية (1،2)، ويقوم بالتعليق عليها المعلق الرياضي التونسي “عصام الشوالي”، كما تُنقل على قنوات (Sky Sport 1 Germany)، (Canal + Sport France HD)، (BT Sport 1 HD)، (RMC Sport 1)، (Sky Sport Football).

وتنطلق مباراة تشيلسي واستون فيلا فى تمام الساعة 17:15 بتوقيت مصر، 18:15 بتوقيت مكة المكرمة، 15:15 بتوقيت جرينتش، على ملعب “فيلا بارك”.

Advertisements

ويخوض تشيلسي اللقاء وهو في المركز الرابع برصيد 48 نقطه مبتعداً عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الخامس بفارق نقطتين، وسيسعي رجال فرانك لامبارد الى استغلال تعثر اليونايتد أمام توتنهام يوم الجمعة فى افتتاح الجولة للأبتعاد أكثر بفارق النقاط لحجز مقعد فى دوري أبطال أوروبا.

فى المقابل يدخل فريق أستون فيلا اللقاء وهو في المركز التاسعة عشر (قبل الاخير) برصيد 26 نقطه، ولا بديل لديه غير الفوز للأبتعاد عن منطقة الهبوط حيث يبتعد بفارق نقطة واحدة عن وست هام صاحب المركز الـ17، وبفارق نقطتين فقط عن واتفورد صاحب المركز الـ16.

ويعود آخر لقاء بين تشيلسي واستون فيلا الى يوم 4-12-2019، لحساب الجولة 15 من البريميرليج، والذي شهد فوز البلوز بنتيجة 2-1، فى المباراة التي اقيمت على ملعب “ستامفورد بريدج” بلندن، سجل لتشيلسي (تامي ابراهام، ماسون مونت)، وسجل هدف استون فيلا النجم المصري (محمود حسن تريزيجيه).

اضغط هنا لقراءة تقرير نتيجة مباراة تشيلسي وأستون فيلا فى الدوري الانجليزي