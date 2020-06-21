برشلونة يفجر مفاجأة بخصوص عودة الجماهير

بدأ نادي برشلونة الإسباني مطالباته بالسماح للجماهير بالعودة إلى المدرجات بعد رفع حالة الحظر في إسبانيا ومنطقة كتالونيا التي استمرت لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأكد رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، انتهاء حالة الحظر الشامل في البلاد، وتم رفع حالة الطوارئ بعد انخفاض أعداد المصابين بفيروس كورونا، وانخفاض أعداد الوفيات أيضاً، وبدأت الحياة تعود تدريجياً إلى طبيعتها، مع بعض القوانين الصارمة للحد من انتشار الفيروس التاجي مرة أخرى.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة إل موندو ديبورتيفو الكتالونية، فإن الحكومة قد حددت مسافة الأمان بين الشخص والآخر، والتي تبلغ متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر، مع التشديد على التباعد الجسدي، وأهمية ارتداء الكمامات، وعدم السعال في الهواء، والاهتمام بالنظافة الشخصية وأهمها غسل اليدين وتعقيمها بشكل مستمر.

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وتعتقد إدارة برشلونة أن الوقت قد حان لكي تسمح الحكومة للجماهير بالعودة إلى المدرجات بشكل تدريجي بعد ان تم فتح جميع النشاطات، لاسيما وأنه تم إعادة تشغيل بعض المجالات التي تشهد تواجد عدد كبير من الناس مثل الحانات والمطاعم والنوادي الرياضية.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية في ذات التقرير، أن برشلونة يطالب بأن يتم رفع الحظر عن الجماهير في مباراة أتلتيكو مدريد بالجولة 33 من الدوري الإسباني، والتي ستقام على ملعب الكامب نو، ويريد البارسا ملئ ثلث الملعب بالجماهير.

وذكر التقرير أن رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس، لا يعارض موقف برشلونة بشأن عودة الجماهير، بينما لا يزال هناك تردد من جانب الحكومة الإسبانية.

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