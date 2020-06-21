عندما أعلن المسؤولين في الدوري الروسي عودة النشاط الرياضي لم يتوقعوا أن تكون نتيجة أحد لقاءات اليوم الأول 10-1، لتكون لقطة اليوم بإمتياز في جميع أنحاء العالم.

في مباراة فريدة من نوعها، تفوق سوتشي صاحب المركز 12 على روستوف صاحب المركز الرابع في الجولة 23 من الدوري الروسي بنتيجة 10-1.

لكن ما السبب الذي أدى إلى تلك النتيجة؟

قبل المباراة بيومين فقط، أعلن نادي روستوف إصابة 6 من لاعبيه بفيروس كورونا المستجد، وتوجب عزل اللاعبون والطاقم الفني وعددهم 42 شخصا لمدة 14 يوما.

رفض نادي سوتشي تأجيل المباراة، فقرر نادي روستوف إرسال فريق الشباب تحت 18 عاما والذي لم يتدرب منذ ثلاثة أشهر.

بداية اللقاء لم تُوحي بما ستؤول إليه النتيجة النهائية، حيث تقدم لاعبو روستوف بهدف في الدقيقة الأولى عن طريق لاعب يبلغ من العمر 17 عامًا يُدعى رومان رومانوف.

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إلا أن سوتشي رد بقوة بأربعة أهداف في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني سجل لاعبو سوتشي 6 أهداف أخرى.

وحقق حارس فريق روستوف، دينيس بوبوف إنجازًا تاريخيًا، رغم العشرة الأهداف التي مُني بها مرماه.

حيث أصبح بوبوف البالغ من العمر 17 عامًا، أكثر حارس تصديًا لتسديدات خلال مباراة واحدة في تاريخ الدوري الروسي، بعدما تصدى لطوفان من التسديدات على مدار المباراة التي اكتسحها أصحاب الأرض، وأنهى المباراة بـ 15 تصديًا ناجحًا، من ضمنها ركلة جزاء.

ورغم النتيجة القاسية التي تلقاها فريقه، فاز الحارس الصغير بوبوف بجائزة رجل المباراة، في المواجهة الأولى له التي يخوضها بالدوري.

لقطة اليوم | سوتشي يهزم روستوف 10-1 وحارس روستوف يتوج بأفضل لاعب في المباراة!