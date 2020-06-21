يوفنتوس يحدد بديل ساري

ذكر تقرير صحفي إسباني، نشره موقع ديفينسا سينترال، أنّ يوفنتوس الإيطالي يفكّر في بديل لمدربّه الحالي ماوريتسيو ساري، لاستلام قيادة الفريق بدءاً من الموسم المقبل.

ويأتي ذلك بعدما انتزع نابولي لقب كأس إيطاليا من يوفنتوس، بعد الفوز بركلات الترجيح في المباراة النهائية التي أقيمت قبل أيام، على ملعب الأولمبيكو بالعاصمة الإيطالية روما.

ووفقاً للتقرير الإسباني، فإن مسؤولي يوفنتوس سينتظرون معرفة مصير الفريق في بطولة الدوري الإيطالي، وكذلك موقف ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

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وينتظر ريال مدريد مباراة الإياب في دور ثمن النهائي أمام مانشستر سيتي الانجليزي، وفي حالة خروج الملكي، سيفكر مسؤولو يوفنتوس مجدداً في التعاقد مع زين الدين زيدان، في حال قرّرت إدارة الميرنجي عدم استمرار الأخير، أو في حال قرّر هو الرحيل.

وخسر ريال مدريد على ملعبه سانتياجو برنابيو في مباراة الذهاب أمام مانشستر سيتي بنتيجة (2-1).

ولم يخرج زيدان مطلقًا من دائرة تفكير مسؤولي يوفنتوس، الذين يخططون لضمه حال توديع ريال مدريد لدوري أبطال أوروبا.

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