طاهر محمد طاهر: فايلر قادر على تكرار أسطورة “جوزيه” مع الأهلي

قال لاعب المقاولون العرب والمنتخب الأولمبي “طاهر محمد طاهر” أن المدير الفني للنادي الأهلي السويسري “رينيه فايلر” مدرب عبقري.

وأكد طاهر محمد طاهر أن رينيه فايلر استطاع وضع بصمته على أداء فريق الاهلي بشكل سريع.

ونجح رينيه فايلر في قيادة الاهلي للفوز بالسوبر المحلي، وتصدر بطولة الدوري المصري الممتاز، والتأهل إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتابع: “نجح فايلر في اعادة بعض لاعبي الأهلي إلى مستواهم بعد تراجعه، كما قام بتطوير أداء البعض الأخر”.

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وأتم: “رينيه فايلر قادر على تكرار إنجازات اسطورة الأهلي البرتغالي مانويل جوزيه، لما يمتلكه من قدرات تدريبية كبيرة”.

وأصر رينيه فايلر على انتداب طاهر محمد طاهر خلال الميركاتو الصيفي 2020 لتدعيم صفوف الاهلي خلال الموسم المقبل.

واقترب طاهر محمد طاهر من الانتقال إلى صفوف الاهلي خلال الميركاتو الصيفي 2020 بعد موافقة إدارة المقاولون العرب.

وحددت إدارة المقاولون مبلغ 40 مليون جنيه من أجل الموافقة على بيع طاهر محمد طاهر إلى الاهلي في الانتقالات الصيفية القادمة.

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