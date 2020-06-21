تعرف على جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 21-6-2020 والقنوات الناقلة، في الدوري الانجليزي والدوري الاسباني والدوري الايطالي والدوري التركي والبرتغالي.

تقام مساء اليوم مباراة قمة الجولة 30 من الدوري الاسباني بين ريال سوسيداد وريال مدريد على ملعب الانويتا، في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينيتش، بتعليق المعلق القطري يوسف سيف.

وقبل انطلاق لقاء سوسيداد ضد ريال مدريد بساعتين، سيحل ليفربول ضيفًا على إيفرتون ضمن الجولة 30 التي افتتحت أول أمس الجمعة، وسيعلق على هذه المباراة التونسي رؤوف خليف.

وسيستضيف أستون فيلا نظيره تشيلسي على ملعب فيلا بارك بعد العصر، عند الساعة 15:15 بتوقيت جرينيتش.

وفي الجولة 28 من الدوري البرتغالي ستقام مباراة واحدة بين جيل فيسينتي وديسبورتيفو افيس، في نفس توقيت مباراة سوسيداد وريال مدريد.

والتالي جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 21-6-2020 والقنوات الناقلة.

الدوري الانجليزي الممتاز | الجولة 30

* نيوكاسل يونايتد – شيفيلد يونايتد – الساعة 13:00 جرينيتش – قناة بي ان سبورت 1 بتعليق جواد بدة

* استون فيلا – تشيلسي – الساعة 15:15 جرينيتش – قناة بي ان سبورت 1 بتعليق عصام الشوالي

* إيفرتون -ليفربول – الساعة 18:00 جرينيتش – قناة بي ان سبورت 1 بتعليق رؤوف خليف

الدوري الاسباني | الجولة 30

سلتا فيغو – ألافيس – 12:00 ظهرًا بتوقيت جرينيتش – قناة بي ان سبورت 3 بتعليق عادل خلو

فالنسيا – أوساسونا – 17:30 جرينيتش – قناة بي ان سبورت 3 بتعليق سوار الذهب

ريال سوسيداد – ريال مدريد – 20:00 جرينيتش – قناة بي ان سبورت 1 بتعليق يوسف سيف

الدوري الايطالي | الجولة 25

أتالانتا – ساسولو | 17:30 جرينيتش – قناة سكاي كالتشيو الايطالية 2

الإنتر – سامبدوريا | 19:00 جرينيتش – قناة سكاي كالتشيو الايطالية وقناة سكاي اونو الايطالي

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الدوري التركي | الجولة 28

قاسم باشا – فنربخشة | 15:30 جرينيتش – قناة بي ان سبورت الفرنسية الخامسة وقناة بي ان سبورت التركية الاولى

جالطة سراي – غازي عنتاب | 18:00 جرينيتش – قناة بي ان سبورت التركية الاولى

كونيا سبور – سيفاش سبور | 18:00 جرينيتش – قناة بي ان سبورت التركية الثانية

الدوري الانجليزي الدرجة الاولى | الجولة 38

كارديف سيتي – ليدز يونايتد | 11:00 صباحًا بتوقيت جرينيتش – قناة بي ان سبورت السابعة بتعليق أحمد فؤاد وقناة سكاي سبورتس بريطانيا.

الدوري الايطالي الدرجة الثانية | الجولة 29

كريمونيزي – بينفينتو – 16:00 جرينيتش

اسكولي – بيروجيا – 18:30 جرينيتش

الدوري الاسباني الدرجة الثانية السيجوندا | الجولة 34

ميرانديس وبونفيرادينا – 15:00 جرينيتش

راسينج سانتاندير وتينيريفس – 15:00 جرينيتش

الباسيتي وهويسكا – 17:30 جرينيتش

قاديش والكوركون – 17:30 جرينيتش

فوينلابرادا ونومانثيا – 19:45 جرينيتش