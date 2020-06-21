ظهير مانشستر سيتي على رأس أولويات الانتر

وضع المدير الفني للإنتر الإيطالي، أنطونيو كونتي، ظهير مانشستر سيتي، على رأس لائحة طلباته للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي.

ووفقًا لصحيفة الصن الانجليزية، فإن كونتي مهتم للغاية بالتعاقد مع الظهير الأيمن لمانشستر سيتي، كايل ووكر، ووضعه كأولوية في الميركاتو الصيفي للإنتر.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن المدير الفني لمانشستر سيتي الانجليزي، بيب جوارديولا، لا يريد التعجل في بيع ووكر، رغم وجود تحقيق حاليًا من جانب النادي مع اللاعب حول سلوكه المخالف أثناء فترة التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الصحيفة الانجليزية، أن جوارديولا يرغب في التخلص من المدافع البرتغالي جواو كانسيلو، لذا من الصعب أن يتخلى عن لاعبين معًا في نفس المركز.

جدير بالذكر أن الكثير من التقارير الصحيفة قد زعمت، أن مانشستر سيتي مهتم بالتعاقد مع الظهير الأيمن لبرشلونة الإسباني، نيلسون سيميدو، لدعم هذا المركز بالفريق.

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