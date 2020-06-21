احصائية كارثية لـ”ارسنال” خارج ملعبه هذا الموسم في الدوري الانجليزي

تواصلت النتائج الكارثية لآرسنال خارج ملعبه بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، مع مدربه الإسباني ميكيل آرتيتا، منذ توليه مسؤولية تدريب الفريق في ديسمبر الماضي.

وتقلصت حظوظ آرسنال في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بخسارته مساء أمس السبت أمام مضيفه برايتون بهدفين لهدف، ضمن الجولة 30 من الدوري الانجليزي الممتاز.

وخاض آرسنال 7 مباريات خارج ملعبه مع أرتيتا منذ توليه مهمة تدريب الفريق، وخسر فيها مرتين وتعادل 5 مرات.

وجاءت الهزيمتان لآرسنال خارج ملعبه مع أرتيتا، في غضون الأيام الأربعة الماضية فقط، وذلك ضد مانشستر سيتي بنتيجة 0-3 يوم الأربعاء الماضي في المباراة المؤجلة من الجولة 28، ثم أمس السبت بنتيجة 1-2 أمام برايتون.

ويعود آخر فوز حققه آرسنال خارج ملعبه في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، إلى 9 ديسمبر الماضي عندما انتصر على وست هام يونايتد بنتيجة 3-1، وذلك تحت قيادة المدرب المؤقت حينها، السويدي فريدريك ليونبيرج.

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