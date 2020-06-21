أوزيل يتخذ قراره النهائي بشأن مصيره مع ارسنال

اتخذ نجم آرسنال الانجليزي، مسعود أوزيل، قرارًا تجاه مستقبله مع الفريق بعد انتشار الكثير من التكهنات حول رحيله.

وارتبط أوزيل أكثر من مرة بالرحيل عن آرسنال، في فترات انتقالية سابقة.

وأدى استبعاد أوزيل من مباراة الأربعاء الماضي أمام مانشستر سيتي، ووجوده كبديل في لقاء الأمس أمام برايتون، إلى مضاعفة التكهنات بشأن مستقبله مع آرسنال.

ورغم ذلك، فإن شبكة إي إس بي إن الأمريكية، أوضحت أن أوزيل ليس لديه نية للرحيل عن آرسنال بعد نهاية الموسم الحالي.

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وأوضحت الشبكة الأمريكية، أن أوزيل يتطلع إلى البقاء مع كتيبة المدرب الإسباني ميكيل آرتيتا حتى نهاية عقده الحالي، وذلك في عام 2021.

وذكر التقرير أن موقف أوزيل يأتي عكس رغبة مسؤولي آرسنال، الذين يريدون الاستغناء عن خدماته، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وتسعى إدارة النادي اللندني إلى التخلص من عدة لاعبين، في محاولة لمواجهة التداعيات السلبية لتفشي فيروس كورونا المستجد.

ويُعد لاعب ريال مدريد السابق الأعلى أجرًا في الجانرز، حيث يحصل على 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، كما رفض تخفيض راتبه مثل بقية زملائه لمواجهة آثار كورونا.