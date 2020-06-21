غيلان الشعلالي يوضح حقيقة انتقاله إلى الزمالك

أوضح نجم منتخب تونس ومالاتيا سبور التركي “غيلان الشعلالي”، حقيقة انتقاله إلى نادي الزمالك خلال الميركاتو الصيفي 2020، مؤكدًا انه لا يمانع فكرة الانضمام إلى الفارس الابيض.

وقال “غيلان الشعلالي” أنه تلقى عدد من العروض من بينهما عرض نادي الزمالك للحصول على خدماته في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وانضم غيلان الشعلالي إلى مالاتيا سبور التركي خلال الميركاتو الصيفي الماضي قادمًا من الترجي التونسي في عقد ممتد لثلاث سنوات.

وأضاف: “اللعب للزمالك شرف كبير، فرجاني ساسي نجح بشدة خلال فترة وجوده بالفريق واستطاع الحصول على ثقة جماهيره”.

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وتابع: “ظهير الأهلي علي معلول نجح هو الأخر في اثبات جدارته، وبات من أهم عناصر الفريق”.

وكشف غيلان الشعلالي عن اقترابه من انهاء تعاقده مع مالاتيا سبور التركي بشكل ودي” ليكون حرًا في الانتقال إلى فريق خلال الميركاتو الصيفي 2020.

وظهر لاعب الترجي السابق في 11 مباراة مع مالاتيا سبور بالدوري التركي هذا الموسم، سجل خلالها هدف وصنع مثله.

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