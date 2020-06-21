حسين الشحات يخضع لعملية جراحية، والأهلي يحدد مدة غيابه

أجرى جناح الاهلي حسين الشحات، لجراحة عاجلة بإحدى المستشفيات الخاصة لعلاج اصابته بالفتق للتخلص من الآلام التي كانت تسيطر عليه طوال الأشهر الماضية.

وتدخل رئيس الأهلي محمود الخطيب، بعد توصية اللجنة الطبية بالنادي، بضرورة خضوع لاعب الفريق حسين الشحات، إلى العملية الجراحية قبل عودة الدوري المصري.

ويعاني حسين الشحات من فتاق في مكان “حساس” كان يؤثر بشكل واضح على العضلات خلال مشاركته في المباريات مع الاهلي.

وكان حسين الشحات قد تعرض لانتقادات حادة من جانب جماهير الأهلي بسبب هبوط مستواه في المباريات الأخيرة للفريق قبل توقف النشاط بسبب تفشي فيروس كورونا.

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وأكد مقربون من حسين الشحات أن معاناته من وجود فتاق هو السبب في هبوط مستوى اللاعب الذي قام بتأجيل اجراء الجراحة نظرًا لحاجة الاهلي الى جهوده قبل توقف النشاط الرياضي.

وانضم حسين الشحات الى الاهلي قادمًا من العين الإماراتي في صفقة انتقال خيالية بلغت 5 ملايين دولار.

ومن المقرر غياب اللاعب لمدة 3 أسابيع ما يعني غيابه عن تدريبات الأهلي التي ستنطلق خلال الأيام القادمة استعدادًا لاستئناف مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، والتي أعلن وزير الرياضة “أشرف صبحي” بدء عودتها من يوم 25 يوليو المقبل.

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