اتحاد الكرة يُظهر العين الحمراء للزمالك ويهدده بالهبوط

أظهر الاتحاد المصري لكرة القدم، العين الحمراء لأندية الدوري الممتاز التي ترفض استئناف البطولة وفي مقدمتهم نادي الزمالك.

وقال المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري “وليد العطار”، أنه في حالة استمرار رفض الأندية استكمال بطولة الدوري المصري الممتاز ستطبق عليها اللائحة.

وتنص لائحة الدوري المصري الممتاز على هبوط الفريق الذي ينسحب من المسابقة إلى دوري الدرجة الرابعة.

ويتزعم الزمالك 13 ناديًا يرفضون قرار الاتحاد المصري لكرة القدم باستكمال بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي، تحت مبرر انتشار فيروس كورونا.

وأعلن وزير الرياضة أشرف صبحي، منذ أيام، استئناف النشاط الرياضي وعودة الدوري المصري الممتاز بدء من يوم 25 يوليو المقبل، على أن تبدأ التدريبات من الأسبوع الحالي.

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ورفض رئيس الزمالك مرتضى منصور ومسؤولي عدد من الأندية استئناف الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم، وطالب بإلغاء البطولة والاكتفاء باستكمال كأس مصر.

وتابع العطار: “اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، نجحت في الحصول على موافقة وزارة الرياضة على تحمل الدولة تكلفة المسحات التي ستجريها الأندية على لاعبيها قبل استكمال الدوري”.

وأتم: “لا تهاون في تطبيق اللائحة على أي نادي سيرفض قرار الدولة والمشاركة في المباريات المتبقية من الموسم الحالي”.

وتوقف الدوري المصري الممتاز الذي يتصدر الاهلي ترتيبه برصيد 49 نقطة من الجولة الثامنة عشر منذ منتصف مارس الماضي على خلفية جائحة كورونا.

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