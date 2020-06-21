إعلامي يُشعل غضب جماهير النصر بسبب أجانب الهلال!

أنهت إدارة نادي الهلال السعودي ترتيب عودة المحترفين الأجانب، والطاقم التدريبي المساعد للمدرب الروماني رازفان لوشيسكو، حيث يصلون لمدينة الرياض الإثنين المقبل، عن طريق “المنامة” العاصمة البحرينية، على متن طائرة خاصة.

وسيتم فحص أجانب الهلال من فيروس “كورونا” عند وصولهم، ومن ثم اخضاعهم للحجر المنزلي مع أداء تدريبات انفرادية، قبل الالتحاق بالتدريبات الجماعية في المعسكر الداخلي الذي سيُجرى في الطائف، الثالث من يوليو المقبل.

وسخر الإعلامي السعودي، خالد الدلاك، من انتقادات جماهير نادي النصر التي انتشرت في الساعات الماضية، حيال وصول أجانب نادي الهلال بشكل مُبكر إلى السعودية، تمهيدًا لاستئناف بطولة الدوري السعودي (كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين) مع بداية شهر أغسطس المقبل.

رد شديد التهكم!

واستغرب مدير القسم الرياضي السابق بصحيفة الجزيرة من غضب البعض بسبب وصول أجانب الهلال بشكل مبكر، وقال الدلاك في تغريدة ساخرة عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر” “آخر تقليعة في صياح الأطفال أن أجانب الهلال سيأتون عن طريق المنامة قبل لاعبي الأندية الأخرى .. كان من المفروض يمرون على نيجيريا والبرازيل والمغرب وأستراليا وجزر الواق الواق وهم في طريقهم علشان يجيبون لاعبينا معهم.!”.

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وقصد الدلاك من تغريدته أجانب نادي النصر، حيث يضم العالمي بين صفوفه النيجيري أحمد موسى، والثنائي المغربي نور الدين أمرابط وعبدالرزاق حمدالله، والثلاثي البرازيلي مايكون وبيتروس وجوليانو، إضافة للحارس الأسترالي براد جونز.

منافسة مُرتقبة في الدوري السعودي

هذا ويُنتظر عودة الدوري السعودي (كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين) في بداية شهر أغسطس المقبل، بعد فترة توقف إجبارية منذ منتصف شهر مارس الماضي؛ بسبب جائحة كورونا.

وقبل التوقف الإجباري، كان نادي الهلال يتصدر منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 نقطة بفارق 6 نقاط عن نادي النصر، حامل اللقب وصاحب المركز الثاني، علمًا بأنه يتبقى على نهاية الموسم 8 جولات.

وستأتي عودة الدوري السعودي بشكل مُثير مع إقامة مواجهة الديربي بين الهلال والنصر، والذي كان يُفترض إقامته يوم 20 مارس الماضي ضمن الجولة 23.

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