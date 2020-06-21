رياضة | حوار- كريم يحيى: قادر على تعويض أحمد فتحي.. طموحي العودة للأهلي.. إيقاف النشاط "وقف حال" وعبد الله السعيد أفضل لاعب في مصر

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 05:17 مساءً - انت الان تقراء خبر حوار- كريم يحيى: قادر على تعويض أحمد فتحي.. طموحي العودة للأهلي.. إيقاف النشاط "وقف حال" وعبد الله السعيد أفضل لاعب في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

- حولت وجهتي من الجونة إلى سموحة لهذا السبب

- أول مرتب ليا من الأهلي كان 60 جنيه

- جاريدو صعدني للفريق الأول وكبار الأهلي استقبلوني بالنصائح

- الأهلي الأقرب للتتويج بلقب إفريقيا مع احترامي للجميع

- عبد الله السعيد أفضل لاعب في مصر الأهلي فريق مرعب

- التواجد في أولمبياد طوكيو حلم أسعى لتحقيقه واستبعادي من بطولة إفريقيا وجهة نظر

- مثلي الأعلي أحمد فتحي محليا وألفيش وأرنولد عالميا

- أشجع برشلونة والليجا ستحسم في الجولات الأخيرة

بعدما قدم مباريات مميزة مع منتخب مصر مواليد 1998 طلب الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني السابق للنادي الأهلي، في موسم 2014-2015 تصعيده إلى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر بعدما أثنى على مستواه الذي ظهر به مع المنتخب.

وبالفعل شارك في تدريبات الفريق الأول بالأهلي لمرتين مع المدرب الإسباني قبل أن يعود إلى فريق الناشئين مرة أخرى، ثم يتم تصعيده مجددًا للفريق الأول أملا في الحصول على فرصة المشاركة مع الفريق الأحمر، لكن ذلك لم يحدث لينتقل إلى فريق سموحة في يناير 2019 على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف.

إنه كريم يحيى الظهير الأيمن للنادي الأهلي والمعار لسموحة والذي يحلم بالعودة للقلعة الحمراء والمشاركة معه بشكل أساسي.

الخليج 365 الرياضي التقى باللاعب الشاب وأجرى معه هذا الحوار والذي تحدث من خلاله عن بدايته مع كرة القدم وحتى تم تصعيده إلى الفريق الأول للنادي الأهلي والرحيل إلى سموحة وطموحاته وأحلامه في الفترة المقبلة وأمور أخرى كثيرة.

وإليكم نص الحوار:-

حدثنا عن بدايتك مع كرة القدم؟

بدايتي مع كرة القدم كانت منذ أن كنت طفلا والتحقت بمدرسة بيبو تن لتعليم كرة القدم ثم خضت اختبارات النادي الأهلي وقام الكابتن بدر رجب باختيار، وبقيت في مرحلة الناشئين بالنادي الأحمر حتى تم تصعيدي للفريق الأول.

هل تتذكر أول راتب لم من النادي الأهلي؟

بكل تأكيد لا أنسى ذلك وكان 60 جنيها راتبا في الشهر

من الذي كان يصطحبك للتمرين في مرحلة الناشئين ؟

أنا مقيم في القاهرة فكنت أحيانًا أذهب للتدريبات بمفردي وأوقات أخرى مع والدي.

ما هي الفرق التي لعبت بها خلال مرحلة الشباب بالأهلي؟

شاركت مع فريقي مواليد 1997 ومواليد 1998 فريق الأساسي لكن كابتن أمين عرابي كان يضمني للفريق الأكبر عامًا بشكل دائم وأشارك معهم في المباريات حتى تم تصعيدي للتدريب مع الفريق الأول.

وكيف تم تصعيدك للفريق الأول بالنادي الأهلي؟

عندما شاركت مع منتخب مصر مواليد 1998 في تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا واجهنا 3 منتخبات وهم السودان والكونغو وجنوب إفريقيا مع الدكتور جمال محمد علي وظهرت بمستوى جيد للغاية خلال هذه التصفيات اختارني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للأهلي في هذا التوقيت وقام بتصعيدي للتدريب مع الفريق الأول.

وكيف تلقيت خبر التصعيد؟

إداري فريق 98 كابتن أيمن أبو العلا أبلغني بأنني تم استدعائي للتدريب مع الفريق الأول بعد العودة من التصفيات بأسبوع وكنت سعيدًا للغاية وأيقنت بأن حلمي بدأ في التحقق.

وماذا عن أول يوم لك في التدريب مع الفريق الأول؟

كنت قلقا و "مخضوضًا" فالفريق كان يضم مجموعة كبيرة من اللاعبين أمثال حسام عاشور وشريف عبد الفضيل الذي تحدث معي مباشرة وطلب مني إثباتة قدراتي، كما أن عاشور أثنى علي بعدما قمت بأكثر من"لعبة "حلوة" خلال التمرين بالإضافة إلى محمود حسن "تريزيجيه".

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على الرغم من أنه تم تصعيدك للفريق الأول في عام 2016 إلا أنك لم تحصل على فرصة المشاركة.. ما هو السبب في ذلك؟

وجهة نظر للمدربين وأحترمها ولكن دعني أؤؤكد لك أنني كنت قريبا من المشاركة في إحدى مباريات الكأس خلال هذا الموسم لكني استبعدت من القائمة لمباراة النصر في اللحظات الأخيرة.

وما السبب وراء إعارتك لسموحة؟

هناك حدث حول هذا الأمر عندما كنت في النادي الأهلي تلقيت عرضا من نادي الجونة بعدما اتصل بي كلا من الكابتن حمادة صدقي المدير الفني للجونة في ذاك التوقيت وكابتن حسام غالي مدير الكرة واتفقت على كل شيء ولكن كابتن عادل عبد الرحمن مدربي في فريق الناشئين بالنادي الأهلي بأبلغني بألغني بأنه في حاجة لخدماتي بعدما تولى تدريب سموحة وانتقلت إلى النادي السكندري من أجل المشاركة وإثبات ذاتي.

وكيف ترى مشوارك مع سموحة حتى الآن؟

مشواري جيد للغاية وراض تمامًا على الفترة التي قضيتها فلقد شاركت في أكثر من 90% في مباريات سموحة وأتمنة إنهاء مشواري وأنا في كامل جاهزيتي من أجل العودة للنادي الأهلي.

تقصد أن هدفك هو العودة للأهلي بعد انتهاء إعارتك لسموحة؟

بكل تأكيد نعم هذا هو هدفي وإن شاء الله سأكون قادرًا على الوصول له، فحلم أي لاعب من المعارين هو العودة للنادي الأهلي.

هل رحيل أحمد فتحي عن الأهلي يمنحك فرصة للتواجد ضمن الفريق في الموسم المقبل؟

أحمد فتحي لاعب كبير وأحد أبرز اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية ولكن النادي الأهلي لا يقف على أحد وهناك عظماء اعتزلوا وخرجوا من النادي، وأرى بأن هناك فرصة لي لتعويض رحيل فتحي.

وهل أنت قادر على تعويض رحيل أحمد فتحي عن الأهلي؟

كما قلت لك أحمد فتحي أفضل ظهير أيمن في تاريخ مصر مع كابتن إبراهيم حسن ولكني دعني أؤكد لك بأنني قادر على تعويضه في الأهلي بشرط منحي الفرصة الكاملة.

ما رأيك في قرار عودة النشاط الرياضي؟

قرار مهم وخبر مفرح جدًا فلاعب كرة القدم هذه هي وظيفته وكنا في "وقف حال" عندما كان النشاط متعلقا، وأتمنى أن تسير الأمور على ما يرام وتستكمل المسابقات.

إذا انتقلنا إلى بطولة إفريقيا.. كيف ترى مشوار الأهلي ومن المرشح الأقرب للتتويج باللقب؟

الأهلي قدم نتائج مميزة للغاية في البطولة، ونجح في إقصاء إلى صن دوانز وتأهل للدور نصف النهائي وهو الأقرب للتتويج باللقب هذه النسخة مع احترامي للفريق الأربعة المتأهلة للدور قبل النهائي من البطولة.

لو تحدثنتا عن منتخب مصر الأوليمبي ما هو السبب وراء عدم تواجدك في بطولة إفريقيا تحت 23 عام؟

تواجدت في معسكر منتخب مصر الأوليمبي ولكن تم استبعادي من قبل الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الكابتن شوقي غريب، والذي أكن له كل احترام وتقدير ولكني أطمح في التواجد بأولمبيياد طوكيو المقبلة.

بكل صراحة.. من هو أفضل لاعب في الدوري المصري؟

عبد الله السعيد

ومن مثلك الأعلى محليا وعالميا؟

أحمد فتحي محليا وداني ألفيش لاعب برشلونة السابق وأليسكندر أرنولد لاعب ليفربول الحالي.

وما هو الفريق الذي تشجعه في أوروبا؟

برشلونة وليفربول

بمناسبة برشلونة كيف ترى الصراع بينه وبين ريال مدريد على اللقب هذا الموسم؟

الصراع شرس للغاية وأعتقد بأن لقب البطولة سيحسم في الجولات الأخيرة.

في النهاية.. ما هي أحلامك وطموحاتك؟

حلمي بكل تأكيد هو العودة للنادي الأهلي والتواجد في الفريق الأول والفوز بلقب إفريقيا والتواجد في كأس العالم للأندية، والتواجد مع منتخب مصر في أولمبياد طوكيو فتمثيل المنتخب الوطني شرف لأي لاعب.