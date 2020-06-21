رياضة | سيلتا فيجو يكتسح ديبورتيفو ألافيس بسداسية في الليجا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 05:17 مساءً - انت الان تقراء خبر سيلتا فيجو يكتسح ديبورتيفو ألافيس بسداسية في الليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق سيلتا فيجو فوزا عريضا على نظيره ديبورتيفو ألافيس بستة أهداف دون رد في المواجهة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإسباني.

وسجل أهداف سلتا جيسون موريلو في الدقيقة 14 وايجاو أسابس في الدقيقة 20 من ركلة جزاء ورافينيا ألكانتارا (هدفين) في الدقيقتين 40 و41 ومانويل نوليتو في الدقيقة 78 من ركلة جزاء وسانتياجو مينا في الدقيقة 86.

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واضطر فريق ألافيس لاستكمال مباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 27 بعد طرد مارتن أجيريجابيريا.

ورفع سلتا فيجو رصيده إلى 30 نقطة في المركز السادس عشر، وتوقف رصيد ألافيس عند 35 نقطة في المركز الثالث عشر.

وهذا الفوز هو السادس لسلتا فيجو مقابل الخسارة في 12 مباراة والتعادل في مثلها، فيما أصبحت هذه الهزيمة هي الثالثة عشر لألافيس مقابل الفوز في تسع مباريات والتعادل في ثماني.