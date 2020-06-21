رياضة | الأهلي يتلقى عرضا من الدوري البرتغالي لضم ناصر ماهر

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 05:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يتلقى عرضا من الدوري البرتغالي لضم ناصر ماهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسل نادي ناسيونال ماديرا البرتغالي عرضا إلى النادي الأهلي خلال الساعات القليلة الماضية من أجل الحصول على خدمات ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق الأحمر في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرغب مسؤولو النادي البرتغالي في ضم ناصر ماهر على سبيل الإعارة بنية البيع، بعدما أبدوا إعجابهم بمستوى اللاعب خلال تواجده مع نادي سموحة هذا الموسم.

ويلعب ناصر ماهر هذا الموسم في صفوف نادي سموحة حيث سيعود إلى النادي الأهلي نهاية الموسم لبحث موقفه سواء بالبقاء في النادي أو دراسة العروض المقدمة له.

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من جانبه، استقر الجهاز الفني بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر مدرب الفريق الأول لكرة القدم، على عودة أكرم توفيق، لاعب الفريق المعار إلى صفوف الجونة.

وقامت إدارة الأهلي بإبلاغ إدارة الجونة، بانتهاء إعارة أكرم توفيق بنهاية الموسم الجاري، ليعود إلى القلعة الحمراء مطلع الموسم الجديد.

وعلى ضوء ذلك تسائل ناصر ماهر، لاعب الفربق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمعار إلى فريق سموحة، عن مصيره خلال الفترة المقبلة سواء بالعودة أو الرحيل، خاصة أن عقد إعارته سينتهي نهاية الموسم الحالي.

صانع ألعاب الأهلي المعار إلى سموحه، طالب جهاز الكرة بالقلعة الحمراء بضرورة حسم أمره بشكل نهائي، خاصة أنه يمتلك أكثر من عرض من بعض الأندية التي تطلب خدماته.