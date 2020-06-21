رياضة | الأهلي يفاجئ حسام عاشور بقرار جديد

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 05:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يفاجئ حسام عاشور بقرار جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تلقى حسام عاشور نجم خط الوسط في النادي الأهلي صدمة قوية بشأن المشاركة في تدريبات الفريق الجماعية الفترة القادمة.
وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن بشكل رسمي منذ عدة أيام عن إمكانية عودة فرق الدوري المصري الممتاز لخوض التدريبات الجماعية بداية من شهر يوليو القادم.
واستقر مسئولو النادي الأهلي على عدم مشاركة حسام عاشور في تدريبات الفريق الجماعية ورحيله عن صفوف النادي نهائيا.
وكان المارد الأحمر قد أعلن منذ عدة أيام رسميا التخلي عن حسام عاشور ورحيله عن الفريق بشكل نهائي في نهاية الموسم الجاري.
وأكد حسام عاشور منذ عدة أيام أنه لا ينوي الاعتزال وسيبقى في الملاعب لموسم أخر حيث يملك عروض من الدوري السعودي والدوري البرتغالي وسيحسم موقفه بشكل نهائي في الفترة المقبلة.
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من جانبه، أشارت عدة تقارير صحفية إلى وجود نية لدى مسئولو المقاولون العرب للتعاقد مع حسام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعدما انتهت علاقته بالقلعة الحمراء.
وكان الأهلي قد أعلن نهاية علاقته بقائد فريقه حسام عاشور، بعد أن انتهى عقده مع نهاية الموسم الحالي، ليصبح اللاعب حر.
وأكد مسؤولو المقاولون العرب، أن ماتردد مؤخرا بشأن طلبهم لخدمات حسام عاشور، عار تماما من الصحة.
ونفوا رغبة عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب، التعاقد مع حسام عاشور لاعب وسط الأهلي، في الموسم المقبل.
وقال محمد عادل فتحي، المشرف على الكرة بالمقاولون، في تصريحات صحفية، "اسم عاشور لم يتم طرحه من الأساس، ورغم قيمة اللاعب الفنية الكبيرة ولكن الفريق يبحث دعم مراكز أخرى، حيث لا توجد لدينا أي مشاكل بخصوص وسط الملعب".
وتابع، "نمتلك أكثر من لاعب مميز، وإدارة النادي ستتحرك على ضوء المراكز التي يحتاجها الجهاز الفني".