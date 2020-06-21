رياضة | الأهلي يفاجئ حسام عاشور بقرار جديد

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 05:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يفاجئ حسام عاشور بقرار جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى حسام عاشور نجم خط الوسط في النادي الأهلي صدمة قوية بشأن المشاركة في تدريبات الفريق الجماعية الفترة القادمة.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن بشكل رسمي منذ عدة أيام عن إمكانية عودة فرق الدوري المصري الممتاز لخوض التدريبات الجماعية بداية من شهر يوليو القادم.

واستقر مسئولو النادي الأهلي على عدم مشاركة حسام عاشور في تدريبات الفريق الجماعية ورحيله عن صفوف النادي نهائيا.

وكان المارد الأحمر قد أعلن منذ عدة أيام رسميا التخلي عن حسام عاشور ورحيله عن الفريق بشكل نهائي في نهاية الموسم الجاري.

وأكد حسام عاشور منذ عدة أيام أنه لا ينوي الاعتزال وسيبقى في الملاعب لموسم أخر حيث يملك عروض من الدوري السعودي والدوري البرتغالي وسيحسم موقفه بشكل نهائي في الفترة المقبلة.

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