رياضة | جيرو يقود هجوم تشيلسي أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 05:17 مساءً - انت الان تقراء خبر جيرو يقود هجوم تشيلسي أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق استون فيلا في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :- حراسة المرمى : كيبا Advertisements خط الدفاع : ازبيلكوتا - كريستينسين - روديجير - الونسو. خط الوسط : كانتي - لوفتس تشيك - ماونت - كوفاسيتش - ويليان. خط الهجوم : اولفيه جيرو. وتعد تلك المباراة هى الأولى لفريق تشيلسي بعد عودة النشاط الرياضي في انجلترا والذي غاب لمدة 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.

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