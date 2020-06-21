رياضة | تشكيلة أستون فيلا لمواجهة تشيلسي.. تريزيجيه والمحمدي على مقاعد البدلاء

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 05:17 مساءً - انت الان تقراء خبر تشكيلة أستون فيلا لمواجهة تشيلسي.. تريزيجيه والمحمدي على مقاعد البدلاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن دين سميث المدير الفني لفريق استون فيلا عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق تشيلسي في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : تايلاند.

خط الدفاع : مينجز - كونسا - هاوس - تارجيت.

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خط الوسط : هوريهان - دوجلاس لويز - ماكجين - جريليتش.

خط الهجوم : انور الغازي - ديفيز.

وكان قد تعادل فريق استون فيلا في مباراته الماضية مع فريق شيفيلد يونايتد بنتيجة سلبية في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الفيلا بارك.

ويجلس الثنائي المصري احمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه على مقاعد البدلاء خلال تلك المباراة.