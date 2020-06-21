رياضة | برشلونة يكشف تفاصيل إصابة نجمه

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 05:17 مساءً - انت الان تقراء خبر برشلونة يكشف تفاصيل إصابة نجمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني أعلن في بيان له على شبكة الإنترنت عن تفاصيل الإصابة الجديدة التي تعرض لها نجم خط وسط الفريق الهولندي فرانكي دي يونج.

ونقلت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بيان برشلونة الذي نشره له عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت أوضح فيه أن فرانكي دي يونج مصاب في العضلة النعلية من رُكبته اليمنى وأن مدة غياب النجم الهولندي تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه غير معروف المدة التي سيغيبها النجم الهولندي عن الملاعب بالتحديد ولكن صحيفة الإسبانية رجحت أن غياب دي يونج قد يمتد لأسابيع.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن دي يونج كان قد غاب عن المباراة برشلونة الأخيرة والتي تعادل فيها النادي الكتالوني سلبيا مع مضيفه إشبيلية وذلك ضمن الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.