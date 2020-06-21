رياضة | ليفربول ينافس باريس سان جيرمان على نجم ميلان

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 05:17 مساءً - انت الان تقراء خبر ليفربول ينافس باريس سان جيرمان على نجم ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن العديد من الأندية الأوروبية ترغب في الحصول على خدمات الإيطالي أليسيو رومانيولي نجم دفاع نابولي الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت صحيفة توتو سبورت الإيطالية بأن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول يرغب في التعاقد مع رومانيولي ليشكل ثنائي قوي مع نجم دفاع الريدز الهولندي فيرجيل فان دايك.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن ليفربول على إستعداد لتقديم عرض تبلغ قيمته 40 مليون يورو بالإضافة إلى التخلي عن نجمه الغيني نابي كيتا من أجل التعاقد مع النجم الإيطالي البالغ من العمر 25 عامًا.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن رومانيولي يعتبر هدفًا رئيسيًا لباريس سان جيرمان الفرنسي الذي يخطط للفوز بخدماته من أجل خلافة البرازيلي تياجو سيلفا نجم دفاع الفريق الذي سيرحل عن صفوف باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.