رياضة | أنشيلوتي : كنت أتمنى تدريب ميسي لهذا السبب

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 05:17 مساءً - انت الان تقراء خبر أنشيلوتي : كنت أتمنى تدريب ميسي لهذا السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لإيفرتون الإنجليزي أنه كان يتمنى تدريب الأرجنتبني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني وذلك من أجل مقلرنته مع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي الحالي وريال مدريد الإسباني، حيث سبق لأنشيلوتي قيادة وتدريب رونالدو عندما تواجد لفترة من الفترات مع ريال مدريد.

وقال أنشيلوتي في تصريحات صحفية:"كنت أتمنى تدريب ليونيل ميسي وذلك من أجل مقارنته مع كريستيانو رونالدو".

وعن النجم الآخر الذي تمنى تدريبه خلال مسيرته، اختتم أنشيلوتي تصريحاته قائلاً:"كنت أتمنى تدريب فرانشيسكو توتي أسطورة نادي روما أيضًا يومًا ما".