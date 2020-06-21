رياضة | يوفنتوس يسعى للتخلص من نجمه من أجل ساري

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 05:17 مساءً - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يسعى للتخلص من نجمه من أجل ساري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وسائل إعلام إيطالية أن يوفنتوس يسعى من نجم خط وسط الفريق البوسني ميراليم بيانيتش الذي لا يقضي أوقاتا عصيبة في صفوف السيدة العجوز.

وأكدت شبكة سبورت ميدياسيت الإيطالية أن الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني للفريق يقاطع بيانيتش بعد أن أصابته خيبة أمل من مستوى النجم البوسني وأن العلاقة بين الطرفين أصبحت باردة مؤخرًا بالإضافة إلى أنه كانت هناك أيضًا لحظةات عصبية بينهما في تدريبات السيدة العجوز.

وأفادت الشبكة الإيطالية بأن ساري سيبدأ مباراة بولونيا بكلا من رامسي وبينتانكور وماتويدي في خط الوسط وأن إدارة يوفنتوس تحاول التسريع في عملية بيع بيانيتش.

وأشارت الشبكة الإيطالية إلى أن برشلونة الإسباني يعتبر من أبرز المهتمين بالتعاقد مع النجم البوسني البالغ من العمر 30 عامًا.