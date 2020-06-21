الامارات | نجم الأهلي المصري يشكو مرتضى منصور إلى النائب العام.. "الصمت جريمة"

شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الأهلي المصري يشكو مرتضى منصور إلى النائب العام.. "الصمت جريمة" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد نجم الأهلي السابق، الإعلامي المصري أحمد شوبير، تقدمه ببلاغ للنائب العام ضد رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، مشددا على ثقته في الحصول على حقوقه بعد التعدي عليه بالسب والقذف.

وكتب شوبير، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الصمت حيال التجاوز في الحق والعرض جريمة، وبما إننا في دولة قانون تعلي كافة مؤسساتها ميزان العدل والعدالة فإنني أسلك الطرق القانونية والشرعية للحصول على حقي الذي لا أشك لحظة في كونه آت لا محالة ممن تجاوز كل الحدود وخاض فيما لا حق له ولا لغيره فيه سباً وقذفاً وتطاولاً".

وتابع: "أخذت قرار المواجهة بالقانون والأخلاق والقيم التي تعودناها في بيوتنا وبلدنا الغالي مصر، وعلى الله قصد السبيل".

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وأرفق شوبير صور المستندات التي تقدم بها في بلاغه إلى النائب العام.

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