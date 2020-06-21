الامارات | "رابطة المحترفين" تقترح 3 سبتمبر موعداً لانطلاق الموسم الجديد

شكرا لقرائتكم خبر عن "رابطة المحترفين" تقترح 3 سبتمبر موعداً لانطلاق الموسم الجديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقدت رابطة المحترفين، اليوم، اجتماعا مشتركا مع اتحاد كرة القدم، عبر تقنية الاتصال المرئي «عن بعد»، لمناقشة روزنامة الموسم الرياضي 2020-2021.

وقال بيان صحافي: «تم خلال الاجتماع الاعتماد المبدئي لمقترح روزنامة الموسم الرياضي 2020-2021، على أن يتم عرضه ومناقشته مع الأندية والقنوات المالكة للحقوق خلال الأسبوع الجاري، ومن ثم إعلان المواعيد النهائية».

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ويعتمد المقترح المقدم من الرابطة على افتتاح الموسم الرياضي الجديد 2020-2021 في الثالث من سبتمبر 2020 ببطولة كأس الخليج العربي، على أن تنطلق منافسات مسابقة دوري الخليج العربي في الثامن أو التاسع من الشهر نفسه، حيث سيتم تحديد تاريخ الجولة الأولى بناء على الموعد النهائي لانطلاق دوري أبطال آسيا والمتوقع اعتماده قبل نهاية الشهر الجاري.



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