شكرا لقرائتكم خبر عن سيلتا فيجو يكتسح ألافيس بسداسية نظيفة بالدوري الإسباني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق سيلتا فيجو فوزًا كبيرًا على نظيره ديبورتيفو ألافيس يستة أهداف مقابل لاشئ، في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم الأحد، على ملعب مونيسبال دي بالايدوس، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإسباني لكرة القدم «لاليجا».

أحرز أهداف سيلتا فيجو جيسون موريلو في الدقيقة 14، وياجو أسباس في الدقيقة 21 من ضربة جزاء، وسجل رافينيا ألكانتارا هدفين في الدقيقتين 40 و41، ونوليتو في الدقيقة 78 من ضربة جزاء، واختتم سانتي مينا مهرجان الأهداف في الدقيقة 86.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد سيلتا فيجو إلى النقطة 30 في المركز السادس عشر، بينما تجمد رصيد ألافيس عند النقطة 35 في المركز الثالث عشر.