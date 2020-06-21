شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يتقدم ببلاغ ضد مرتضى منصور: الصمت حيال التجاوز في الحق والعرض جريمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الإعلامي أحمد شوبير، الأحد، تقدمه ببلاغ للنائب العام ضد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عقبالاتهامات التي وجهها له مؤخرًا.

ونشر «شوبير» عبر صفحته الرسمية بموقع «فيس بوك» صورًا من البلاغ، وأرفقها بتعليق: «الصمت حيال التجاوز في الحق والعرض جريمة.. وبما أننا في دولة قانون، تعلي كافة مؤسساتها ميزان العدل والعدالة، فإننى أسلك الطرق القانونية والشرعية، للحصول على حقي، الذي لا أشك لحظة في كونه آت لا محالة، ممن تجاوز كل الحدود، وخاض فيما لا حق له ولا لغيره فيه سباً وقذفاً وتطاولاً».

وأكد: «أخذت قرار المواجهة بالقانون والأخلاق والقيم التي تعودناها في بيوتنا وبلدنا الغالي مصر، وعلى الله قصد السبيل».

وكان مرتضى منصور قد هاجم «شوبير» واتهمه بالحصول على عمولات في صفقة انتقال صلاح محسن للأهلي، فضلًا عن حصوله على أموال من تركي آل الشيخ، الرئيس الشرفي السابق للأهلي.

Advertisements