شكرا لقرائتكم خبر عن وين روني: محمد صلاح يسير على خطى كريستيانو رونالدو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى وين روني، قائد مانشستر يونايتد السابق وديربي كاونتي حاليًا، أن النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، يسير على خطى زميله السابق في الشياطين الحمر كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس حاليًا.

وقال «روني» في مقال نشره بصحيفة «تايمز» البريطانية: «لقد بدأ محمد صلاح في القيام بما كان يقوم به رونالدو مع مانشستر يونايتد من حيث التواجد في المقدمة وعدم العودة للدفاع».

وتابع قائد المنتخب الإنجليزي السابق: «لذا إذا كنت مدافع أو لاعب وسط تشارك أمامه فإنك يصيبك الرعب منه في الهجمة المرتدة».

وكان «روني» و«رونالدو» قد تزاملا معًا لعدة سنوات في صفوف مانشستر يونايتد وكونا ثنائيًا قويًا نجح في الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا وعدد من البطولات الأخرى.