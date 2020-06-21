شكرا لقرائتكم عبد الله بكرى يرحب بالانضمام إلى الزمالك فى الموسم المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مقرب من عبد الله بكرى، مدافع بيراميدز، أن اللاعب رحب بالانتقال إلى نادى الزمالك، فى الموسم الجديد، إلا إنه ينتظر دخول النادى الأبيض فى مفاوضات رسمية مع ناديه لضمه، حيث سبق وتعثرت تلك الصفقة بسبب رغبة بيراميدز فى الحصول على جهود محمد عبد الغنى مدافع الزمالك فى الموسم الجديد حال انتقال بكرى إلى الزمالك وهوا ما رفضته الإدارة البيضاء.

وأوضح المصدر ذاته أن أحد وكلاء اللاعبين يسعى بقوة لإقناع إدارة الزمالك بضم بكرى مع إتمام الصفقة دون دخول عبد الغنى بها خاصة لتمسك الإدارة البيضاء باستمرار الأخير ضمن صفوف الفريق فى الموسم الجديد حيث حال مناسبة المتطلبات المالية لبيراميدز للزمالك ستقوم الإدارة البيضاء بإبرام الصفقة، لتدعيم خط الدفاع.

وقرر مسئولو الزمالك، تأجيل الإعلان عن صفقات الفريق الجديدة خلال الوقت الحالى، نظرا لامتداد الموسم الكروى بعد قرار استئناف النشاط خلال الفترة المقبلة إلى جانب أن التعاقدات التى تمت مع لاعبين أجانب لن يتمكنوا من الحضور إلى القاهرة إلا بعد فتح خطوط الطيران، لذا جاء قرار إدارة النادى الأبيض بالتمهل فى إعلان الصفقات الجديدة رغم التأكيد على إنهاء صفقتين للنادى الأبيض ويتواصل الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، مع أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة، بصفة يومية، من أجل تحضير برنامج الفريق خلال الأيام المقبلة وموعد إجراء مسحة فيروس كورونا للاعبين إلى جانب موعد عودة التدريبات الجماعية حيث يتم تنسيق الأمور داخل قلعة ميت عقبة خلال الوقت الحالى فى هذا الشأن.

كما تجرى إدارة الكرة بالزمالك تحت إشراف أمير مرتضى منصور، مشاورات في الوقت الحالي مع الفرنسي باتريس كارتيرون، حول تعيين بديلا لسامى الشيشينى، المدرب العام للفريق الذى تقدم باستقالته، وذلك خلال الأسبوع الجارى حيث تفاضل إدارة الكرة بقلعة ميت عقبة مع كارتيرون حول مجموعة من أسماء المرشحين الذى تم التكتم عليهم حفاظا على سرية المسألة وذلك من أجل الحصول على موافقة مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور حول بديل الشيشينى المنتظر تعيينه خلال الفترة الحالية وفضل الشيشينى عدم استكمال مهمته في ظل الفترة الجارية التي تشهد انتشار فيروس كورونا حيث تقدم باعتذار إلى مجلس الإدارة عن مهمته ليبحث الأبيض عن بديلا له خاصة مع اقتراب عودة التدريبات الجماعية للفريق الأبيض، خلال المرحلة المقبلة، حيث من المنتظر أن يتم حسم ذلك الملف خلال الأسبوع الجارى.