شكرا لقرائتكم المقاولون يستعد لعودة النشاط بقائمة تعليمات ومواد مطهرة وجهاز حرارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف علاء عبد الغني المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب عن الاجراءات الاحترازية المكثفة التي اتخذتها قلعة ذئاب الجبل من أجل الاستعداد لاستئناف النشاط الرياضي استعداداً لعودة المسابقات يوم 25 يوليو الجاري، وذلك لحماية اللاعبين من انتشار وباء كورونا المستجد.

وأكد عبد الغني في تصريحات خاصة، أن النادي شدد على الاجراءات الاحترازية وضرورة تطبيق التباعد الاجتماعي خلال فترة التدريبات، وتم تجهيز غرف خلع الملابس للاعبين وتعقيمها ووضع المواد المطهرة والمعقمة لكل لاعب وكذلك المكاتب الخاصة بالجهاز الفني.

وأضاف مدرب المقاولون أنه تم وضع مجموعة من التعليمات لإلزام اللاعبين باتباع الاجراءات، وتم تعليق هذه التعليمات في جميع المبنى، كما تم توفير جهاز لقياس درجة الحرارة سيشرف الدكتور وائل نبيل طبيب الفريق على استخدامه بشكل يومي مع اللاعبين للإطمئنان على سلامتهم.

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في سياق متصل، أشرف المهندس محسن صلاح، رئيس نادى المقاولون العرب ، على الاستعدادات النهائية بالنادى لإجراء مسحة كورونا للاعبى الفريق، والتى يتم إجراؤها غداً، الاثنين، وذلك بالاتفاق مع اللجنة الطبية المكلفة من اتحاد الكرة، بإجراء تلك الفحوصات للاعبين، وكان محسن صلاح قد اجتمع مع عماد النحاس مدرب الفريق لوضع خطة المرحلة المقبلة وإجراء المسحة بالمركز الطبى الخاص بالنادى، قبل أن يتلقى خطاباً من اتحاد الكرة تضمن إرسال لجنة طبية من الجبلاية للقيام بهذا الأمر.

واتفق المقاولون العرب مع جهاز طبى جديد مكون من طبيب علاج طبيعى الذى كان يتواجد مع الفريق من قبل، بالإضافة إلى أطباء متخصصين فى أمراض الصدر والباطنة والعظام، ومن المقرر أن يتم الاستعانة بطاقم تمريض مجهزين على أعلى مستوى طبى ووقائي، بخلاف تجهيز مركز إسعاف داخل النادى فى الحالات الطارئة، بخلاف الاتفاق مع المركز الطبى للمقاولون العرب، وقت الحاجة فى حالات الطوارئ.

ويحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحداً من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب.