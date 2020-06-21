شكرا لقرائتكم عماد النحاس يفاضل بين رباعى الأهلى فى صفقة طاهر محمد طاهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يفاضل عماد النحاس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، بين رباعي النادي الأهلي، أحمد ياسر ريان وحسين السيد وناصر ماهر وباسم علي، في إطار صفقة انتقال طاهر محمد طاهر صانع ألعاب المقاولون العرب إلى الفريق الأحمر خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ويترقب النحاس اتخاذ القرار النهائي بعد حسم مصير المعارين بالفريق وفي مقدمتهم معروف يوسف وشكري نجيب وأيمن حفني، لتحديد أكثر المراكز التي تحتاج إلى دعم خلال الموسم الجديد، ومن المقرر أن يحصل المقاولون على خدمات أحد لاعب أو لاعبين من الأهلي في مقابل انتقال طاهر بحسب سير المفاوضات بين الناديين.

Advertisements

في سياق آخر، أشرف المهندس محسن صلاح، رئيس نادى المقاولون العرب، على الاستعدادات النهائية بالنادى لإجراء مسحة كورونا للاعبى الفريق، والتى يتم إجراؤها غداً، الاثنين، وذلك بالاتفاق مع اللجنة الطبية المكلفة من اتحاد الكرة، بإجراء تلك الفحوصات للاعبين، وكان محسن صلاح قد اجتمع مع عماد النحاس مدرب الفريق لوضع خطة المرحلة المقبلة وإجراء المسحة بالمركز الطبى الخاص بالنادى، قبل أن يتلقى خطاباً من اتحاد الكرة تضمن إرسال لجنة طبية من الجبلاية للقيام بهذا الأمر.

وخلال الاجتماع مع النحاس، أكد محسن صلاح دعمه الكامل للاعبى الفريق من أجل الحفاظ على مركزهم فى جدول مسابقة الدورى العام، من أجل المشاركة فى البطولات الأفريقية والعربية بعد العروض القوية التى قدمها المقاولون فى الدورى خلال النصف الأول من الموسم، وشدد محسن صلاح على ضرورة الحفاظ على الروح الجماعية للفريق بعد العودة من أجل مواصلة النتائج الإيجابية.

ويحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحداً من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب.