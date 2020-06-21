شكرا لقرائتكم استاد القاهرة جاهز لاستضافة المباريات منتصف يوليو المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترب مسئولو هيئة استاد القاهرة الدولي ، الانتهاء من صيانة الملعب وذراعة البذور الصيفية ، حيث يصبح الاستاد جاهزاً لاستضافة المباريات بشكل طبيبعي في منتصف يوليو المقبل .

واستغل المسئولون فترة توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد منذ شهر مارس الماضي، لإجراء بعض التطويرات وأعمال الصيانة وزراعة البذور الصيفية لأرضية الملعب والتي بدأت في أن الطرح خلال الفترة الحالية.

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كما قرر اللواء علي درويش رئيس هيئة استاد القاهرة، اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للعاملين والموظفين بالهيئة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث تقرر منع دخول أي شخص لا يرتدي الكامامة إلى استاد القاهرة خلال الفترة المقبلة بالإضافة للاستعانة ببوابات تعقيم إلكترونية من أجل الحد من انتشار الفيروس وتعقيم الأشخاص الداخلين للاستاد.

وكان استاد القاهرة حصد لقب أفضل ملعب على مستوى العالم خلال التصويت الذي أجرته صحيفة "ماركا" الإسبانية.

يذكر أن الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، قد اجتمع مؤخراً باعضاء مجلس إدارة هيئة استاد القاهرة من اجل وضع التصور النهائى للمشروعات الاستثمارية المقترح تنفيذها داخل الهيئة، والذى جاء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد ألفتاح السيسى رئيس الجمهورية بإتاحة الاستخدام المجتمعى لهيئة استاد القاهرة ومنشآتها الرياضية الملحقة بعد تأهيلها وتحديثها ورفع كفاءتها، حيث تنأول الاجتماع الدراسة الخاصة بالمشروعات المقترحة المقرر إقامتها وتطويرها والتى توفر الخدمات المختلفة للمرتادين اجتماعيا ورياضيا وترفيهيا وصحيا، الأمر الذى يعمل على تنمية موارد هيئة الإستاد وتطويره بصفة مستمرة ودائمة.