شكرا لقرائتكم إبراهيم عبد الخالق للرافضين لعودة الدوري: "فى لاعيبة مش لاقية تاكل" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شن إبراهيم عبد الخالق لاعب الزمالك والاسماعيلى السابق والإنتاج الحربى الحالى هجوماً حاداً على الاندية الرافضة لعودة مسابقة الدوري ، وقال إبراهيم عبد الخالق فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع الاعلامى سيف زاهر عبر أذاعة أون سبورت : " فى ناس بتقولك الحكومة متتدخلش فى قرار عودة الدوري ، طب ازاى مش الحكومة هى اللى قررت تجميده ، وفى أزمة تمس الامن القومى ، الفيفا نفسه منح حكومات الدول مسئولية إقرار عودة الانشطة الرياضية من عدمه ، وناس تانية تقولك نعمل دوري جديد وبلاش القديم هو الجديد مفيهوش كورونا ".

وتابع إبراهيم عبد الخالق: " إحنا اللاعيبة أكثر ناس خايفة على نفسها وعلى أهلها أكثر من أى حد ومع ذلك عايزين نرجع نلعب عشان مش عارفين ميعاد نهاية كورونا ، لو فى ميعاد كنا نأجل ونستحمل لكن مفيش نهاية يبقى نكمل ليه".

ويضيف نجم الانتاج الحربى : "كل الفرق اللى رافضة عودة الدوري بعضها يخشى الهبوط والبعض الأخر مش عايز يدفع مستحقات اللاعبين وللعلم أحنا فى الانتاج واخدين 70 % من مستحقاتنا قبل رمضان ومعندناش مشاكل مادية ورغم ذلك نؤيد عودة الدوري وبشدة".

وتابع : " كل الدوريات رجعت ليه الدوري المصرى ميرجعش ، فى لاعيبة فى القسم الثانى والدرجات الادنى مش لاقية تأكل لازم نبص للناس دى ، مش كل اللاعيبة أغنياء زى بتوع الدوري الممتاز".

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وأجرى اليوم الأحد ، فريق الإنتاج الحربى وجهازه الفنى، بقيادة مختار مختار والجهاز الإدارى، مسحة كورونا استعداداً لعودة التدريبات بعد فترة تجميد طويلة منذ مارس الماضى، وتوافد اللاعبون على مقر النادى وسط إجراءات احترازية مشددة التزم بها الجميع للحفاظ على سلامة عناصر اللعبة .

ولجأ اللواء أشرف عامر رئيس نادى الإنتاج الحربى للاستعانة بمحمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة لمساعدة الجهاز الطبى لفريقه قبل عودة التدريبات استعداداً لعودة الدورى، وقال عامر إنه طالب الجهاز الطبى للإنتاج بالاستعانة باللجنة الطبية للجبلاية قبل إعداد خريطة الإعداد لعودة النشاط الكروى بالنادى حفاظاً على سلامة كل أطراف المنظومة بالنادى.

فى وقت سابق، أكد اللواء أشرف عامر، رئيس الإنتاج الحربى، أن ناديه جاهز لعودة مسابقة الدورى بعد الجلسة المثمرة التى جمعته بعمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، والتعهدات التى حصل عليها لإنهاء كل التحفظات للنادى، وقال عامر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، "نوجه جزيل الشكر للجناينى، فقد لمسنا استعدادات جدية لعودة النشاط ودراسة لكل التحفظات التى طرحناها، ووجدنا ردودا مقنعة، لذا سنبدأ الاستعداد لعودة بطولة الدورى على الفور".

وأضاف رئيس الإنتاج الحربى، "لم يسألنا أحد فى الجلسة عن رأينا فى عودة النشاط الكروى من عدمه فهذا قرار دولة وعلينا الالتزام به وتحمل مسئوليتنا تجاه الوطن فى هذه الأزمة الطارئة، الجناينى تعهد لبعض الأندية التى تعانى من عدم تواجد محترفيها بعودتهم على مسئوليته الخاصة بالتنسيق مع وزارة الطيران المدنى ".