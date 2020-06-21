شكرا لقرائتكم الزمالك يرفض عودة دورى الطائرة فى اجتماع الأندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن أحمد عادل عضو مجلس إدارة نادى الزمالك عن رفض إدارة نادية لعودة دورى الطائرة كموقف النادى فى جميع الألعاب ، وخلال اجتماع اتحاد الطائرة مع ممثلو الأندية بشأن تصورات عودة النشاط .

وقال عضو مجلس الزمالك فى الاجتماع نرفض رفض تام عودة النشاط فى الفترة الحالية حفاظًا على سلامة اللاعبين .

ويقتصر اجتماع الأندية على سماع تصورات ممثلين الأندية فقط لدراسة الأمر بعد السماع لمندوبى الأندية حول أرائهم بشأن تطبيق الإجراءات وشرحها قبل عودة النشاط و كيفية عودة المسابقة قبل الإعلان الرسمي عن نظام العودة .

Advertisements

ويعد نشاط الكرة الطائرة من الإتحادات المتوسطة التلامس فى اللعب، حيث تم وضعه فى خطة عودة التدريبات 1 يوليو واستئناف النشاط 1 أغسطس.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أنه تم تقسيم الألعاب الرياضية في الخطة الكاملة التي وضعها مسئولو الوزارة لـ عودة النشاط الرياضي خلال الفترة المقبلة إلى ألعاب غير تلامسية تضم والتنس والدراجات والقوس والسهم ورفع الاثقال والرماية والجولف وألعاب القوى والشراع والفروسية، بالإضافة إلى ألعاب تلامسية وجماعية.

و تدرس اللجنة المؤقتة لإتحاد الطائرة إلغاء مسابقات الناشئين هذا الموسم عدا الخاصة بالحافز الرياضى ، حيث سيتم دراسة الأمر و الإعلان عن القرار فى الأسام المقبلة .