شكرا لقرائتكم وزير الرياضة يبحث آخر استعدادات بطولة العالم لليد مع اللجنة المنظمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، باللجنة العليا المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد ٢٠٢١ بحضور السادة ممثلي الوزارات المشاركين في إعداد البطولة، للوقوف علي آخر الاستعدادات من أجل إستضافة بطولة العالم لكرة اليد ٢٠٢١.

تناول اللقاء التنسيق القائم بين وزارة الشباب والرياضة وجميع الوزارات المشاركة في البطولة من أجل العمل علي إنجاح البطولة وخروجها بالمظهر المناسب لأسم ومكانة مصر العالمية، كما تناول الإجراءات المتعلقة بالأعمال الإنشائية للصالات التي ستستضيف البطولة، ومناقشة التفاصيل الخاصة بتذاكر الطيران والإقامة والإعاشة للفرق وأيضاً الترويج للبطولة.

Advertisements



اليد



اليد2



اليد4

وأكد صبحي أن القيادة السياسية تقدم كل الدعم لمختلف الأحداث والبطولات التى تستضيفها مصر، مثنياً علي التنسيق بين الوزارات المختلفة وهو ما ظهر سابقاً في بطولات مختلفة مثل بطولة كأس الأمم الأفريقية التي استضافتها مصر في عام ٢٠١٩، مؤكداً أن بطولة العالم لليد سيتم تنظيمها علي أعلي مستوي من الحرفية والمهنية، حيث إن الوزارة تعمل دائماً علي الإستفادة من كل الخبرات السابقة بالتعاون مع مختلف الجهات من أجل إنجاح البطولة.

حضر اللقاء حسين لبيب مدير اللجنة المنظمة للبطولة، ممثلين عن كل من وزارة المالية، الطيران المدني، التخطيط والتنمية الإقتصادية، الكهرباء والطاقة المتجددة، السياحة والآثار، التنمية المحلية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الصحة والسكان، الاستثمار، بالإضافة إلى ممثلين عن شركة برزنتيشن وشركة تذكرتي.