الارشيف / اخبار الرياضه

وزير الرياضة يبحث آخر استعدادات بطولة العالم لليد مع اللجنة المنظمة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

شكرا لقرائتكم وزير يبحث آخر استعدادات بطولة العالم لليد مع اللجنة المنظمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، باللجنة العليا المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد ٢٠٢١ بحضور السادة ممثلي الوزارات المشاركين في إعداد البطولة، للوقوف علي آخر الاستعدادات من أجل إستضافة بطولة العالم لكرة اليد ٢٠٢١.

 

تناول اللقاء التنسيق القائم بين وزارة الشباب والرياضة وجميع الوزارات المشاركة في البطولة من أجل العمل علي إنجاح البطولة وخروجها بالمظهر المناسب لأسم ومكانة مصر العالمية، كما تناول الإجراءات المتعلقة بالأعمال الإنشائية للصالات التي ستستضيف البطولة، ومناقشة التفاصيل الخاصة بتذاكر الطيران والإقامة والإعاشة للفرق وأيضاً الترويج للبطولة.

Advertisements
اليد
اليد

اليد2
اليد2

اليد4
اليد4

وأكد صبحي أن القيادة السياسية تقدم كل الدعم لمختلف الأحداث والبطولات التى تستضيفها مصر، مثنياً علي التنسيق بين الوزارات المختلفة وهو ما ظهر سابقاً في بطولات مختلفة مثل بطولة كأس الأمم الأفريقية التي استضافتها مصر في عام ٢٠١٩، مؤكداً أن بطولة العالم لليد سيتم تنظيمها علي أعلي مستوي من الحرفية والمهنية، حيث إن الوزارة تعمل دائماً علي الإستفادة من كل الخبرات السابقة بالتعاون مع مختلف الجهات من أجل إنجاح البطولة.

 

حضر اللقاء حسين لبيب مدير اللجنة المنظمة للبطولة، ممثلين عن كل من وزارة المالية، الطيران المدني، التخطيط والتنمية الإقتصادية، الكهرباء والطاقة المتجددة، السياحة والآثار، التنمية المحلية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الصحة والسكان، الاستثمار، بالإضافة إلى ممثلين عن شركة برزنتيشن وشركة تذكرتي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الرياضة يبحث آخر استعدادات بطولة العالم لليد مع اللجنة المنظمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا