شكرا لقرائتكم ممثل الزمالك يرفض فكرة تغيير نظام دورى الطائرة فى اجتماع الأندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض حسام عبد العزيز المدير الفنى لفريق الكرة الطائرة بالزمالك فكرة تغيير نظام الدورى ، فى جلسة اللجنة المؤقتة مع ممثلو الأندية لمناقشة تصورات عودة النشاط والإجراءات الاحترازية .

ويقتصر اجتماع الأندية على سماع تصورات ممثلين الأندية فقط لدراسة الأمر بعد السماع لمندوبى الأندية حول أرائهم بشأن تطبيق الإجراءات وشرحها قبل عودة النشاط و كيفية عودة المسابقة قبل الإعلان الرسمي عن نظام العودة .

ويعد نشاط الكرة الطائرة من الإتحادات المتوسطة التلامس فى اللعب، حيث تم وضعه فى خطة عودة التدريبات 1 يوليو واستئناف النشاط 1 أغسطس.

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وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أنه تم تقسيم الألعاب الرياضية في الخطة الكاملة التي وضعها مسئولو الوزارة لـ عودة النشاط الرياضي خلال الفترة المقبلة إلى ألعاب غير تلامسية تضم والتنس والدراجات والقوس والسهم ورفع الاثقال والرماية والجولف وألعاب القوى والشراع والفروسية، بالإضافة إلى ألعاب تلامسية وجماعية.

وتدرس اللجنة المؤقتة لإتحاد الطائرة إلغاء مسابقات الناشئين هذا الموسم عدا الخاصة بالحافز الرياضى ، حيث سيتم دراسة الأمر و الإعلان عن القرار فى الأسام المقبلة .

فيما تدرس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة إلزام الأندية خلال المرحلة المقبلة بعمل عقود للمدربين على صعيد جميع الأندية لإعطائهم كافة حقوقهم على أن يتم توثيقها فى الاتحاد فى إطار العمل الاحترافى لتوثيق عقود المدربين فى الفترة المقبلة، وفى هذا الشأن، أكد رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، على إعداد استبيان لتقييم مدربى الأجهزة الفنية للمنتخبات المقرر اختيارها للمراحل السنية المختلفة خلال المرحلة المقبلة، حيث تم إرسال استمارة الاستبيان للمدربين لتقييمهم من قبل اللجنة التى ستعيد تشكيل الأجهزة، وأشار حمدى إلى أن اختيار المدربين سيتم بعناية شديدة، وفقا للسير الذاتية التى ستوضح من خلال الاستبيان المرسل من عدد من المدربين على البريد الإلكترونى .