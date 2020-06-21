شكرا لقرائتكم المركز الأولمبى يجهز بوابات التعقيم لاستقبال الرياضيين بعد عودة النشاط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجهز مسئولي المركز الاولمبي ، بوابات التعقيم من فيروس كورونا المستجد ، علي بوابات دخول المركز خلال الأسبوع الحالي، استعداداً لاستقبال تدريبات اللاعبين والمنتخبات المؤهلة إلي اولمبياد طوكيو 2021 .

ومن جانبه أكد عاطف حمودة المدير التنفيذي للمركز الاولمبي ، أن تعليمات دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واضحة بتعقيم وتجهيز المركز لاستقبال اللاعبين في الاول من يوليو المقبل ، مشيراً إلي أنه جاري تحديد مسارات الدخول والخروج وتوفير بوابات التعقيم للافراد ، بالإضافة إلي ممنوع دخول أي فرد بدون كمامة .

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وأضاف مدير المركز الأولمبي، أن عملية التعقيم تتم بشكل مستمر في كل أنحاء المركز حيث يتم تعقيم الفندق والغرف والمطعم فى ظل الاستعداد لاستقبال لاعبى المنتخبات المختلفة مع عودة النشاط الرياضي بعد توقف استمر عدة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأعلن أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، تفاصيل عودة النشاط الرياضى والإجراءات الاحترازية المتعلقة بعودة النشاط، وكشف عن الأكواد والضوابط لعودة النشاط والدليل الإرشادى لذلك.

وأكد أشرف صبحي أن عودة الحياة الرياضية وتخفيف الآثار والأعباء الإقتصادية الناتجة عن توقف النشاط هو هدف القيادة السياسية كاشفًا عن أن أول يوليو المقبل سيشهد عودة جميع الفرق الرياضية للتدريبات الجماعية والفردية في الأندية ومراكز الشباب مضيفًا أن الفترة من 15 يونيو الجاري حتي أول يوليو المقبل ستشهد قيام الأندية بتجهيز وتطهير الملاعب والصالات المغطاة، وأنه سيتم إعلان كل الإجراءات يومى السبت والأحد المقبلين.