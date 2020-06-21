شكرا لقرائتكم ناسيونال ماديرا البرتغالى يطلب ناصر ماهر من الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى النادي الأهلي عرضاً رسمياً من ناسيونال ماديرا البرتغالي للحصول على خدمات ناصر ماهر صانع العاب الفريق الأحمر المعار لسموحة حتى نهاية الموسم، وأوصت لجنة التخطيط للكرة بعدم بيع ناصر ماهر بشكل نهائي وطلبت اللجنة من إدارة التعاقدات بالنادي تجديد إعارة اللاعب لأحد الأندية التى طلبت ضمّه خلال الموسم المقبل بعدما رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي عودة اللاعب بعد إنتهاء إعارته الحالية للنادي السكندري.

وترى لجنة التخطيط للكرة في الأهلي التى يترأسها محسن صالح وتضم في عضوتها ، كلاً من زكريا ناصف وخالد بيبو أن ناصر ماهر من العناصر الواعدة والشابة والقادرة على تمثيل الاهلي خلال الفترة القليلة المقبلة لذا لابد من إعارته موسماً على أقصى تقدير ثم يعود للأهلي بعدما يكتسب خبرات فنية.

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في الوقت الذي استقر فايلر بشكل كبير على عودة الثلاثى عمار حمدى ومحمد شريف وأكرم توفيق لصفوف الأهلى بمجرد انتهاء اعارتهم بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد دراسة ملف المعارين بدقة طوال الفترة الماضية برفقة جهازه المعاون، الذى عكف على مشاهدة العديد من المباريات للمجموعة المعارة والتى وصل عددها لـ14 لاعب.

ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).