شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يقدم واجب العزاء فى وفاة النجم العراقي أحمد راضي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتقدم الاتحاد المصري لكرة القدم بخالص العزاء إلى الاتحاد العراقي لكرة القدم وأسرة وجماهير الكرة العراقية في وفاةأحمد راضي أحد نجوم كرة القدم العربية والعراقية على مدار تاريخها ، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد الكبير بواسع رحمته ويلهم أهله ومحبيه الصبر الجميل و "إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكانت وزارة الشباب والرياضة العراقية قد أعلنت وفاة اللاعب العراقى، فى بيان، قالت فيه: "بسم الله الرحمن الرحيم.. إن الابرار لفى نعيم.. صدق الله العظيم.. أحمد راضى فى ذمة الله.. بقلوب مفجوعة ومؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى الملاك المتقدم وموظفو وزارة الشباب والرياضة نجم الكرة العراقية اللاعب الدولى السابق احمد راضى الذى غادرنا اليوم الى رحمة الله عند مليك مقتدر عقب اصابته بجائحة كورونا.. رحم الله الفقيد بواسع رحمته والهم اهله ومحبيه وجمهوره الصبر والسلوان.. وانا الله وانا اليه راجعون"، وذلك وفقًا لما نقلته شبكة "CNN" الإخبارية.

Advertisements

ويذكر أن أحمد راضى، البالغ من العمر 56 عاما، دخل المستشفى بالعاصمة العراقية، بغداد، بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا الجديد فى الـ13 من يونيو الجارى، ونجم الكرة العراقية سطع اسمه فى الثمانينيات حيث كان أول لاعب عراقى يسجل هدفا فى بطولة كأس العالم 1986 واختير كأفضل لاعب آسيوى فى العام 1988.

حرص الاتحاد الآسيوى لكرة القدم على تقديم واجب العزاء ونعى أحمد راضى لاعب منتخب العراق السابق الذى وافته المنية صباح اليوم إثر إصابته بفيروس كورونا الخطير، الذى تسبب فى وفاة وإصابة العديد من الأشخاص.