شكرا لقرائتكم الزمالك يُشكل وفداً للسفر إلى سويسرا لتقديم ملف قضية نادى القرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، تكليف وفداً من مسئولي النادى الأبيض للسفر إلى سويسرا، خلال الشهر المقبل، بمجرد عودة خطوط الطيران للعمل، من أجل تقديم ملف قضية نادى القرن في المحكمة الرياضية الدولية، حيث شدد رئيس نادى الزمالك حول الانتهاء من ملف نادى القرن خلال الأسبوع الجارى، وذلك لتقديم قضية ضد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن أحقية نادى الزمالك في الحصول على لقب نادى القرن الذى حصل عليه النادى الأهلى، مطلع القرن الجارى، حيث ترى إدارة النادى الأبيض أنهم الأحق بهذا اللقب نظرًا لأن الزمالك كان أكثر تتويجًا بالبطولات من الأهلى وقت توقيت إعلان الجائزة، ليقوم مسئولى الزمالك باستقدام محامى إيطالى من أجل تقديم الشكوى في تلك القضية مع إرسال وفدا من جانب مسئولي الزمالك لتقديم تلك القضية في المحكمة الرياضية الدولية بسويسرا.

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فيما أكد مرتضى منصور، أن هناك مفاجأة سارة لجماهير النادي سوف يقوم بالإعلان عنها خلال الساعات المقبلة ورفض رئيس نادى الزمالك الكشف عن هوية الأمر، حيث لم يوضح إذا كان الأمر يرتبط بصفقة جديدة للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأبيض من عدمه حيث اكتفى بالتأكيد إنها ستكون مفاجأة سعيدة للجماهير البيضاء وسيقوم بالإعلان عنها خلال الساعات المقبلة حتى لا يحدث أي تدخلات لإفساد تلك المفاجأة رافضًا تمامًا الكشف عن أي شيء يخص تلك المفاجأة التي سيعلن عنها بقلعة ميت عقبة.

ومن المقرر أن يقوم مرتضى منصور بتشكيل الوفد الخاص بنادى الزمالك خلال الأسبوع الجارى عقب الاجتماع المنتظر مع لجنة نادى القرن بالقلعة البيضاء المقرر عقده هذا الأسبوع لمناقشة الأوراق المختلفة بالقضية بصورة نهائية، وذلك لتحريك الدعوى بصورة رسمية خلال الشهر المقبل فى المحكمة الرياضية الدولية.