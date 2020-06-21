شكرا لقرائتكم الأهلي يُحدد موعد جديد لإجراء مسحة كورونا لحسين الشحات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يُحدد مسئولو الأهلي موعد جديد لإجراء مسحة كورونا لحسين الشحات نجم هجوم الفريق، بعد تخلفه عن اجرائها اليوم مع زملائه اللاعبين لخضوعه لعملية الفتاق فى أحد مستشفيات مدينة 6 أكتوبر، وذلك بعد الفحوصات الطبية التى خضع لها خلال الفترة الأخيرة، ليقوم الشحات بإجراء العملية قبل استئناف النشاط الكروى المقرر له خلال المرحلة المقبلة، بعد التوقف منذ شهر مارس الماضى، ضمن الإجراءات الإحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.

وحدد الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر الأربعاء المقبل موعداً لاستئناف التدريبات بعد الانتهاء من كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية واتباع تعليمات وزارتى الشباب والرياضة والصحة، وإجراء مسحة طبية اليوم «الأحد» لجميع أفراد الجهاز الفنى واللاعبين والعاملين بفريق الكرة للاطمئنان على سلامة الجميع قبل انطلاق التدريبات والاستعداد لعودة الدورى الممتاز.

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واستقر الجهاز الفنى على تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، مع انطلاق مران الفريق صباح الأربعاء المقبل، على أن تبدأ المجموعة الأولى تدريباتها فى الثامنة والنصف صباحا، ويعقبها مران المجموعة الثانية، ووزع الجهاز الإدارى اليوم الأدوات الخاصة بكل لاعب، والتى سيتم استخدامها فى التدريبات، على أن يكون كل لاعب مستعدا للنزول إلى أرض الملعب والمشاركة فى التدريبات منذ وصوله لمقر النادي.

وقال عبد الحفيظ إنه حرص على عقد جلسة مع جميع العمال والموظفين فى جهاز الكرة وبحضور الدكتور خالد محمود طبيب ألفريق، للتأكيد على الإجراءات التى سيتم اتخإذها فى المرحلة المقبلة فى الأهلى مع عودة ألفريق إلى التدريبات، استعدادا لعودة منافسات بطولة الدورى الممتاز وأضاف عبدالحفيظ إنه سيتم السماح بوجود 50% فقط من الموظفين والعمال أثناء التدريبات، على أن يتم تقسيمهم إلى مجموعتين، وذلك ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية التى يتم العمل بها وتنفيذها منذ صدور قرار وزير الشباب والرياضة بالسماح للأندية بالعودة إلى التدريبات.

وشدد مدير الكرة على أنه سيتم اتباع كل سبل الوقاية من خلال التعقيم المستمر لجميع غرف الملابس والجيم، وكافة المعدات الرياضية التى سيتم استخدامها فى التدريب، وكل ما يخص مران ألفريق من أدوات بما يضمن السلامة للجميع.