شكرا لقرائتكم سعفان الصغير: إحنا وطنيين وبنحب مصر بس عايزين دوري جديد فى سبتمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى سعفان الصغير مدرب حراس مرمى النادى الاسماعيلى أن اتحاد الكرة يجب أن يقرر ألغاء الموسم الحالى ويبدأ دوري جديد فى سبتمبر المقبل ،وقال سعفان الصغير فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع الاعلامى سيف زاهر عبر أذاعة أون سبورت : "ليه الناس مصمة تزنق الاندية وتديها فترة إعداد قليلة ، بعد فترة توقف طويلة ، الغوا الدوري ونبدأ دوري جديد فى سبتمبر المقبل تكون اصابات كورونا انخفضت"

ويضيف سعفان الصغير : " محدش يقول سعفان مش وطنى كلنا بنحب مصر ووطننين وعايزين الصالح العام بس على الصعيد الفنى ازاى منتدربش 120 يوم متواصل ونرجع نستعد فى شهر ازاى ، ده التوقف ده محصلش من أيام توقف الدوري بسبب الحرب".

وفى وقت سابق ، أكد سعفان الصغير، مدرب حراس مرمى النادى الإسماعيلى، أنه تلقى معلومة أن الاتحاد العربى بصدد إقامة دورة رباعية لتحديد بطل كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، وقال سعفان الصغير فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع الإعلامى سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت، "جتلى معلومة أن هيكون فى دورة رباعية بالمغرب بين الإسماعيلى والرجاء المغربى وأهلى جدة واتحاد جدة لتحديد الفائز بالبطولة العربية".

وأضاف سعفان الصغير، "مدخلناش الإسماعيلى منذ 90 يوماً منذ توقف الدورى ومازلت أتواصل مع الحراس عبر واتساب وبقضى وقتى فى المطبخ بساعد مراتى وبقطف الملوخية وأعمل رز وأحيانا كبده وسجق إسكندرانى عشان أنا طباخ بريمو بس للأسف بأكل سمك 7 أيام فى الأسبوع من كتر عشقى ليه".

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وعن حاجة الإسماعيلى للتعاقد مع حارس مرمى قال سعفان الصغير، "مازلت عند رأيى، الإسماعيلى لا يحتاج حارس مرمى عندى 5 حراس كويسين وهذا رأى الجهاز الفنى كله، معرفش صبرى المنياوى مدير الكرة غير رأيه ليه بعد مامشى ولكن رأيه يحترم، وقلت للمسئولين فى النادى كل الحراس فى مصر شبه بعض باستثناء أحمد ومحمد الشناوى ومحمد أبو جبل والمهدى سليمان " .

وعن رأيه فى عودة محمد عواد حارس الزمالك للاسماعيلى قال سعفان الصغير، "الإسماعيلى مش بتاع سعفان الصغير، الإسماعيلى ليه مجلس إدارة يقول رأيه، وأنا عارف دماغ عواد مش هيقبل يرجع الإسماعيلى حتى لو الزمالك مشاه، وبردو أنا مش محتاجين محمد عواد".

وعن صراع حراس بيراميدز بعد انضمام شريف إكرامى قال مدرب حراس الإسماعيلى، "ضغط كبير على النادى وجود كل هؤلاء الحراس وأتوقع فوز المهدى سليمان بحراسة مرمى بيراميدز ورحيل أحمد الشناوى عن الفريق".

وعن رأيه فى عودة الدورى قال سعفان الصغير، "أنا ضد عودة الدورى أؤيد إلغاء المسابقة، 90 يوم توقف فترة طويلة، يجب أن نركز فى البطولة العربية والاستعداد للموسم الجديد".