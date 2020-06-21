شكرا لقرائتكم عبد الله جمعة يشكو من صفحة "مزورة" على فيس بوك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اشتكى عبد الله جمعة، الظهير الأيسر للزمالك، عبر حسابه الرسمى على موقع "انستجرام"، من صفحة مزورة عبر "فيس بوك" منسوبة إليه حيث حذر لاعب الفريق الأبيض، المتابعين له، من تلك الصفحة التى تحمل اسمه على موقع "فيس بوك" حيث أكد إنه لا يمتلكها وليست تابعة له فى رسالة تحذيرية إلى الجماهير البيضاء التى تقوم بمتابعته.

ونشر عبد الله جمعة، "ستورى"، عبر حسابه على موقع "انستجرام"، بصورة من تلك الصفحة المزورة باسمه على "فيس بوك"، قائلاً:"معرفش حاجة عن الصفحة دى"، ليحذر المتابعين له من تلك الصفحة المتواجدة على موقع "فيس بوك" أو متابعتها خاصة فى ظل المنشورات الوهمية التى تنشرها صفحات مختلفة بأسماء نجوم كرة القدم فى الفترات الأخيرة.

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ويخوض عبد الله جمعة خلال الوقت الحالى تدريبات منفردة انتظارا لعودة تدريبات الفريق الجماعية خلال الفترة المقبلة والمتوقفة منذ تجميد النشاط الكروى لتجنب انتشار فيروس كورونا، ويتواصل الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، مع أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة، بصفة يومية، من أجل تحضير برنامج الفريق خلال الأيام المقبلة وموعد إجراء مسحة فيروس كورونا للاعبين إلى جانب موعد عودة التدريبات الجماعية حيث يتم تنسيق الأمور داخل قلعة ميت عقبة خلال الوقت الحالى فى هذا الشأن.

كما تجرى إدارة الكرة بالزمالك تحت إشراف أمير مرتضى منصور، مشاورات في الوقت الحالي مع الفرنسي باتريس كارتيرون، حول تعيين بديلا لسامى الشيشينى، المدرب العام للفريق الذى تقدم باستقالته، وذلك خلال الأسبوع الجارى حيث تفاضل إدارة الكرة بقلعة ميت عقبة مع كارتيرون حول مجموعة من أسماء المرشحين الذى تم التكتم عليهم حفاظا على سرية المسألة وذلك من أجل الحصول على موافقة مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور حول بديل الشيشينى المنتظر تعيينه خلال الفترة الحالية وفضل الشيشينى عدم استكمال مهمته في ظل الفترة الجارية التي تشهد انتشار فيروس كورونا حيث تقدم باعتذار إلى مجلس الإدارة عن مهمته ليبحث الأبيض عن بديلا له خاصة مع اقتراب عودة التدريبات الجماعية للفريق الأبيض، خلال المرحلة المقبلة، حيث من المنتظر أن يتم حسم ذلك الملف خلال الأسبوع الجارى.