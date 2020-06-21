شكرا لقرائتكم ممثل الزمالك يرفض فكرة تغيير نظام الدورى فى اجتماع الأندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد وليد العطار المدير التنفيذى لإتحاد الكرة أن الجبلاية سوف تعلن خلال أيام موعد نهاية بطولة الدوري ، وقال العطار فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع الاعلامى سيف زاهر عبر أذاعة أون سبورت : " حسام الزناتى رئيس لجنة المسابقات يعكف على وضع مواعيد المسابقة بالتشاور مع الاتحاد الافريقى الكاف فى ظل وجود مباريات للأندية المصرية فى دوري الابطال والكونفدرالية ، وخلال أيام سوف يعلن موعد نهاية مسابقة الدوري".

ويضيف وليد العطار : " ليس لدينا أى أزمات كل أمر نتعرض له لدينا له خطة ، فى البداية قالوا اجتماع أندية الدورى مع اتحاد الكرة سيكون بالتصويت لحسم المسابقة ولم يحدث هذا قرار دولة لم نناقشه بل ناقشنا سبل العودة ، وقمنا بإجراء مسحات كورونا رغم تلميح البعض أننا سنواجه أزمة فى تنفيذ الاجراءات الاحترازية على الصعيد الطبى ولم يحدث ذلك ، بعض الاندية طلبت أن تكون المسحة على نفقة الاتحاد وحدث بالفعل للحفاظ على سلامة كافة أطراف اللعبة ولا أتفهم موقف بعض الفرق التى أجرتها على حساب دون داع "

وعن مشكلة عودة الاجانب قال المدير التنفيذى للجبلاية : " أبلغنا الاندية فى حالة وجود أى مشكلة مع أى لاعب أحنبى يتم اخطارنا وسوف يتم التنسيق مع وزارة الطيران المدنى وسيتم بحث سبل عودته للقاهرة قبل موعد بداية التدريبات لفريقه"

وفى وقت سابق ، كشف وليد العطار، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، أنه حتى الآن لم يتم تحديد الموعد النهائى بشأن بطولة الدورى، سواء باستئنافها أو إلغائها، مؤكداً أن اتحاد الكرة يرغب فى عودة النشاط ولكن الظروف الصحية بسبب فيروس كورونا هى التى تحكمنا، والمتحدث الرسمى لمجلس الوزراء قال سيعاد تقييم عودة النشاط يوم 30 يونيو، ما يعنى أن موعد عودة النشاط ليس نهائياً من جانب مجلس الوزراء.

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وأضاف المدير التنفيذى للجبلاية، فى تصريحات لبرنامج وان تو على راديو اون تايم سبورتس ويقدمه سيف زاهر، أن التأخر فى إعلان موقف الدورى يزيد الأمر صعوبة بسبب ضيق الوقت وتبقى 17 جولة فى الدورى الممتاز، فضلاً عن التوقفات الخاصة بدورى أبطال أفريقيا والأجندة الدولية.

وأكد وليد العطار أن اللجنة الخماسية لم تحسم أى قرار خاص بمنح الأهلى لقب الدورى فى حال إلغاء الموسم، وتحديد مواعيد القيد وانتهائها مرتبطة بمواعيد الدورى وبداية النشاط، وأيضا الاتحاد الدولى منح الاتحادات الأهلى صلاحية وضع مقترحات خاصة بتخفى عقود اللاعبين مع أنديتهم بسبب أزمة كورونا ولكن هذا متوقف على موقف الدوري.

وأشار العطار إلى أنه تم إخطار الأندية إلكترونياً بموعد اجتماعات اللجنة الخماسية مع الأندية، سواء الدورى الممتاز أو القسم الثانى، والتى ستبدأ من الثلاثاء حتى الخميس وتم تقسيم الأعداد إعمالا بمبدأ التباعد الإجتماعى وفيروس كورونا.

وأضاف العطا أنه من الممكن إقامة انتخابات اتحاد الكرة فى شهر أغسطس المقبل، خاصة أنه كان مقررا عقد جمعية عمومية فى 15 أبريل ثم عقد الانتخابات فى يونيو أو يوليو، ولكن أزمة كورونا رحلت كل الأمور فى العالم لشهرين أو ثلاثة، فمن الممكن عقد الانتخابات فى أغسطس المقبل.