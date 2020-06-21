شكرا لقرائتكم طبيب الاهلي يشرح الأجراءات الإحترازية للاعبي الفريق قبل عودة التدريبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تحدث الدكتور خالد محمود، طبيب الأهلي مع لاعبي الفريق اليوم، وقام بشرح كافة التعليمات الاحترازية الخاصة بالمرحلة المقبلة بشكل مفصل، خاصة ما يتعلق بطريقة تعامل اللاعبين مع بعضهم أو مع الجهاز الفني خلال التدريبات؛ مشددا على ضرورة تعقيم كافة الأدوات والمعدات التي سيتم استخدامها خلال مران الفريق.
وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، قد حدد يوم الأربعاء المقبل موعدا لاستئناف التدريبات على مجموعتين، وتبدأ المجموعة الأولى حصتها التدريبية في الثامنة والنصف صباحًا، وحتى التاسعة والنصف، بينما تخوض المجموعة الثانية تدريباتها في العاشرة والنصف حتى الحادية عشرة والنصف. وقام النادي الأهلي اليوم الأحد بإجراء مسحة طبية للجهاز الفني والإداري واللاعبين وجميع العاملين بالفريق الأول لكرة القدم، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بالنادي، ووفقا لتوجيهات وزارتي الصحة والشباب والرياضة للاطمئنان على سلامة الجميع.
وخضع لاعبو الأهلي لإجراء المسحة الطبية للجهاز الفني والإداري واللاعبين وجميع العاملين بالفريق الأول لكرة القدم، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بالنادي ووفقا لتوجيهات وزارتي الصحة والشباب والرياضة من أجل ضمان السلامة للجميع، قبل انطلاق التدريبات والاستعداد للمرحلة المقبلة.
وحرص لاعبو الأهلي على التوافد اليوم إلى مقر النادي بالجزيرة لإجراء المسحة الخاصة بالكشف المبكر عن فيروس كورونا المستجد.وكان النادي قد شهد سلسلة من الاجتماعات المستمرة خلال الأيام الماضية منذ إعلان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب الرياضة، موعد عودة النشاط الرياضي بعد فترة طويلة من التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا.
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